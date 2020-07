LASTENIA: Habló la madre del paciente 0 infectado en esa localidad y reveló cómo se contagió

En Lastenia, tras la confirmación del contagio de Covid-19 por conglomerado, se pudo hablar con la madre del paciente 0. La mujer aislada como más de 270 familias del lugar, explicó con profundo dolor la situación que está atravesando al enterarse que su hijo, Álvaro, dio positivo.

“Me gusta decir la verdad, mi hijo no sabe cómo se contagió. Se dicen muchas cosas que no son, él estaba cumpliendo un servicio y se contagió ahí, él no lo busco”, dijo la madre del paciente 0.

Con más de 9 cuadras fueron bloqueadas, el sistema de salud realizó todo un despliegue en la zona para proveer de alimentos y todos los artículos necesarios a los vecinos.

Álvaro se encuentra actualmente en el Hospital del este cumpliendo la cuarentena y se encuentra en perfecto estado.

El médico ejecutivo del Siprosa, Luis Medina Ruiz explicó también cómo trabaja el sistema epidemiológico de salud sobre la zona bloqueada en Lastenia. Además, marcó la diferencia de circulación dentro de un conglomerado a circulación comunitaria y afirmó que llevan más de cien personas hisopadas en la zona.

fuente: contexto