Según Manzur: “En Tucumán hoy no existe circulación viral comunitaria”

El gobernador dijo que el 100% de los contagios en la provincia responde a un nexo epidemiológico. El “efecto reuniones”

Juan Manzur está convencido de que la búsqueda activa de contagios es la mejor estrategia para encapsular el virus en las zonas donde haya casos positivos. El gobernador sostiene que en Tucumán todos los casos positivos para covid-19 responden a un nexo epidemiológico. Es lo que técnicamente se conoce como contagio por conglomerados. Por esa razón, el mandatario insiste en que todavía no se puede decir que la provincia se incorpore a los distritos donde hay circulación viral comunitaria (Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Chaco o Jujuy, entre otros). En una entrevista con LA GACETA, en su rol de médico sanitarista, Manzur remarcó que “hay que seguir las indicaciones que emanan de la ministra (Rossana) Chahla para protegerse del virus”. Y acotó que el 90% de aquellos contagios están relacionados con reuniones sociales.

-¿Cómo puede evitar que el crecimiento de casos positivos sea exponencial, como sucedió en otras partes?

-A esto lo vengo diciendo desde el primer día que supimos de la pandemia del coronavirus: vamos a tener más casos y lo que técnicamente corresponde hacer es lo que viene promoviendo el equipo de Salud que conduce la ministra Chahla, la identificación precoz de los casos, especialmente de los asintomáticos. Hay que cuidar sanitariamente a esos casos positivos, aislarlos y establecer con quiénes ha tenido contactos para que también sean aislados preventivamente. Eso es lo que se denomina bloqueo de foco.

-¿Se incrementarán los hisopados en la provincia?

-Es la dinámica que se está dando y que seguirá haciendo. Pero también tenemos que observar otros factores. Por ejemplo, se dan casos de personas que van de un municipio a otro, sea por trabajo o por reuniones sociales, con el riesgo de extender los contagios. Si son positivos, hay que aislarlos en el momento y ver qué contactos tuvo en otro lugar. Vas bloqueando e identificando.

-¿Por qué se dice que los contagios en Tucumán siguen siendo por conglomerados?

-Creo que, básicamente, la sociedad confunde contagios por conglomerado con circulación viral comunitaria. Está claro que el 100% de los casos positivos en Tucumán responden a nexo epidemiológico, que han tenido contacto con un positivo. A la circulación viral comunitaria hoy no la tenemos en Tucumán, pero no se la puede descartar. El virus está presente en todo el mundo y hay zonas donde hay más que en otras. Ese comportamiento responde, en gran medida, a la densidad poblacional.

-¿Está dispuesto a cambiar de fase de aislamiento en caso de que sigan subiendo los casos?

-Eso lo analizamos en el día a día. Está comprobado, como decía, que el 90% de los casos positivos han participado de las reuniones sociales o encuentros familiares. Allí está el nexo epidemiológico. Insisto en que esto es el día a día. Mientras tanto tenemos que ver la evolución de la situación epidemiológica antes de tomar cualquier medida adicional. Hoy en la provincia gran parte de la economía está flexibilizada. La zafra azucarera funciona a pleno. La industria citrícola sigue produciendo. Los comercios están abiertos; la construcción privada está en marcha y la obra pública también. Pusimos en alerta máxima al sistema sanitario para la identificación de casos y el bloqueo para no dar marcha atrás.

EN CAJA POPULAR. El gobernador entregó la tarjeta Sin Tacc.

-Los hospitales modulares se están poblando para el aislamiento de positivos. ¿Cómo está respondiendo el sistema de salud?

-El personal de salud es esencial, imprescindible en esta situación extraordinaria que vive el mundo con la pandemia. Ese personal no sólo está como efector sanitario, sino que también se relaciona con la sociedad, porque vive en un barrio o en distintos lugares. Hay que cuidarlo y reconocerle la tarea. Desde nuestra parte hacemos controles periódicos. El sistema está trabajando a full. Estamos en una situación extremadamente compleja que no se ha dado en la historia reciente de la humanidad. Siempre dije que Tucumán no es una isla frente a esta realidad. Mirar las curvas de contagio es algo relativo. No hay que quedarse con la foto; hay que mirar la película…

-¿Cuál es la película?

-Todo lo que venimos mirando desde que se declaró la pandemia. Seguramente tendremos que para seguir fortaleciendo al sistema de salud.

LECHE TRANQUEÑA. Una planta sigue abasteciendo a una escuela. comunicación pública

-Como sanitarista, ¿qué sensación le produce al ver que en la Argentina se dan 6.000 casos diarios?

-Estamos viendo la evolución de lo que ha pasado en otros países del mundo. Nada más que en la Argentina hubo un tiempo muy importante para preparar al sistema sanitario, con el fin de incrementar su capacidad de respuesta. Este tiempo logrado fue valioso y dan muestras de que la estrategia del sector público ha respondido a criterios sanitarios correctos en su aplicación.

-¿Cómo hacemos para convivir con este virus hasta que se encuentre una vacuna?

-Tenemos que esperar todavía. Pero en el mientras tanto, la convivencia con la covid-19 debe estar regida por el cumplimiento de las normas sanitarias, por parte de la sociedad toda, para que todos los habitantes usen barbijos y que respeten, a rajatabla, el distanciamiento social. Otras normas son básicas pero necesarias de recordar, como el lavado permanente de las manos, estornudar en el pliegue del codo y la utilización del alcohol en gel. Son recomendaciones a nivel internacional que contribuyen a que no se propague rápidamente el virus. Insisto, el cumplimiento de esas reglas sanitarias deben ser la prioridad uno en la sociedad. En poco tiempo más, vamos a tener alguna herramienta para poder enfrentar, con más eficacia, esta situación de pandemia.

fuente:lagaceta