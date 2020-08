Horacio Vermal: Parece que el ANSES tomo nota del proyecto de Fuerza Republicana y decidió quitarle el IFE a los delincuentes

El legislador CPN Horacio Vermal de Fuerza Republicana recordó que junto a su bloque presentaron en julio un proyecto para que quienes cometan delitos pierdan el beneficio del IFE.

El legislador republicano Horacio Vermal destaco a este medio que la resolucion tomada por ANSES de excluir del cobro del IFE a quienes estan presos se condice en gran parte con el proyecto que presento durante julio con los otros integrantes del bloque de Fuerza Republicana el que casualmente le pedia ANSES que arbirtre los medios legales a fin de que quienes cometan delitos o están en proceso no puedan ser beneficiarios de planes sociales como el IFE, Hacemos Futuro, Progresar, Proyecto Productivo Comunitario entre otros.

Asimismo Vermal dice que si bien la Resolucion 16/20 no contempla que los delincuentes no puedan cobrar otros tipos de planes , si sirve a los efectos de que el beneficio lo perciban los mas vulnerables y no quienes continuamente dañan a nuestro sociedad, finalizo.