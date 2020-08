Toda persona en Tucuman que presente síntomas de coronavirus será hisopada

Todos los tucumanos que cursen cuadros con síntomas asociados a enfermedades respiratorias como fiebre, dolor de garganta y tos podrán, a partir de esta semana, recurrir a los 68 consultorios de febriles que el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tiene distribuidos estratégicamente en el territorio tucumano para que ser hisopados y así conocer si son o no portadores del virus Covid-19. De esta manera, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia garantiza el acceso de la población al servicio sanitario en todos los niveles de atención, en especial, durante la pandemia de coronavirus que afecta al país.



Así lo informó la ministra de Salud, Rossana Chahla: “Antes había que tener un nexo epidemiológico, ahora no. Toda consulta febril o de una persona con síntomas respiratorios, se le va a tomar una muestra. Por ejemplo: si voy con dolor de garganta y no tuve contacto con nadie que tuvo covid positivo, también me harán un hisopado”.

De esta manera, la funcionaria del Gabinete provincial determinó que estas consultas pueden realizarse tanto en consultorios públicos como privados, si es que el paciente tiene obra social.

Médicos especialmente capacitados

Los consultorios para pacientes febriles cuentan con la infraestructura acorde a las recomendaciones dadas en el contexto epidemiológico actual. Los profesionales de la salud involucrados proceden de acuerdo a un protocolo asistencial y de manejo de casos, instrumento que articula cuadro clínico, manejo, métodos complementarios, lugar de internación y tratamiento, que es utilizado como guía para el proceso de atención del paciente.



Pacientes conectados

El sitio web institucional del Ministerio de Salud de Tucumán habilitará un Link para que los ciudadanos informen si tuvieron contacto estrecho con un paciente Covid-19 positivo, con el fin de programar un turno para testeo.

En la misma plataforma, los tucumanos que hayan sido relevados, podrán corroborar los resultados del análisis en un plazo de 48 a 72 horas a través de su CUIL. Sólo se informa telefónicamente a los pacientes que dieron resultado positivo.

Muestras en números

En la actualidad, están en estudio 700 muestras por día, con un índice de positivos inferior al 8%. La cantidad de pacientes positivos ronda los 30 a 40 por día con números que en los últimos días se amesetaron. Bajó el número de positivos en choferes de transportes de cargas relevados en las fronteras.



Chahla evaluó que debido a la alta tasa poblacional de la provincia “somos más vulnerables, por lo tanto es mucho más riesgosa la circulación comunitaria aquí que en otro lugar” y evaluó: “hagamos de cuenta que el que está al frente nuestros es covid positivo y actuemos en consecuencia”.

La Ministra recordó la importancia de cumplir con las pautas sanitarias para evitar contagios: lavados de manos, distanciamiento social, ventilación de ambientes y hogares bien sanitizados.

Consultorios de febriles por área operativa

El Ministerio de Salud de Tucumán publicó en el Plan de Contingencia Covid-19 (que puede descargarse de su sitio web) un listado con los consultorios de febriles de toda la provincia:

HOSPITALES DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN

San Miguel de Tucumán

Hospital Ángel C. Padilla

Hospital Centro de Salud

Hospital Néstor Kirchner

Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda

Hospital del Niño Jesús

Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes

Banda del Río Salí

Hospital Eva Perón



Concepción

Hospital Regional de Concepción Miguel Belascuain

Área Operativa Mariano Moreno



Policlínica Vila Mariano Moreno

CAPS Las Talitas

Area Operativa Noreste

Policlinica Ginés González García

CAPS Antártida argentina

CAPS Villa 9 de julio

CAPS Urquiza

Área Operativa Noroeste

Policlínica San Rafael

CAPS María Auxiliadora

CAPS Presidente Perón

CAPS Republica de Italia

Área Operativa Sudeste

Policlínica San Cayetano

Policlínica Adela Fernández Palma

CAPS Sarmiento

Área Operativa Sudeste

Policlínica Villalonga

CAPS San Martin

CAPS Nuestra Señora del Milagro



Área Operativa Yerba Buena

Policlínica San José

Policlínica Ramón Carrillo

CAPS Horco Molle

CIC San Javier

CAPS Villa Carmela

Área Operativa Alderetes

Policlínica Alderetes

Área Operativa Banda Rio Salí

Policlínica Santa Rita Lastenia

Policlínica Banda Rio Salí

CAPS Monseñor Díaz

CAPS 17 de Octubre



Área Operativa El Bracho

Hospital El Bracho

Área Operativa Bella Vista

Hospital Nodo Dr. Guillermo Salazar

Centro de Salud Bella Vista

Área Operativa El Timbo



Hospital El Timbo

Área Operativa Burruyacú

Hospital Burruyacú



Área Operativa La Florida



CAPS Florida

CAPS Delfín gallo

CAPS Colombres



Área Operativa Ranchillos

Hospital María Auxiliadora



Área Operativa Leyes



Hospital de Santa Rosa de Leales



Área Operativa Garmendia

Hospital de Garmendia



Área Operativa Los Ralos

Hospital de Los Ralos

Área Operativa Estación Aráoz

Hospital Estación Aráoz



Área Operativa Valles Calchaquíes

Policlínica Dr. Adrián Tuma

Área Operativa Tafí del Valle

Hospital Tafí del Valle Elas Medici

Policlínica El Mollar



Área Operativa Trancas



Hospital de Trancas



Área Operativa El Cadillal



CAPS EL Cadillal

CAPS Raco

Área Operativa Tafí Viejo

Policlínica Dr. Solórzano

Policlínica Lomas de Tafí

Policlínica Mercedes Serrano

Área Operativa San Pablo

Hospital San Pablo



Área Operativa Lules

Hospital Dr. Eliseo Cantón

Caps La Reducción

Área Operativa Famaillá

Hospital Parajón Orne



Área Operativa Monteros



Hospital Santa Lucia

Área Operativa Simoca

Hospital Álvaro Gómez Llueca

Área Operativa Santa Ana

Hospital Santa Ana

Área Operativa Aguilares



Hospital Centro de Salud Aguilares



Área Operativa Alberdi

CAPS Graneros

Hospital Alberdi

Área Operativa Lamadrid



Hospital Dr. Maza

Área Operativa La Cocha

Hospital Mario V. Stivala – Hospital Gral. Lamadrid

