HORACIO VERMAL: ” De seguir esta inaccion del gobierno de Manzur, los tucumanos terminaran viajando a sus trabajos en carretas “

Es increíble que no se prevean soluciones alternativas al combo sindical-patronal que realiza paros salvajes que lo único que hacen es afectar a miles de trabajadores.

El legislador republicano CPN Horacio Vermal se refirió en duros términos sobre el paro decretado por UTA por tiempo indeterminado. Según Vermal aca hay una complicidad entre el gobierno, los sindicatos y la patronal para dejar de a pie a cientos de miles de tucumanos.

Vermal destaco que realmente al gobierno de Manzur no le interesa resolver la situación del transporte, todos sabemos la situación económica por la que atraviesan los tucumanos, y aun asi lo dejamos tirados en la calles sin poder trasladarse a sus trabajos , teniendo que gastar muchas veces en taxis o remisses rompiéndole su limitado presupuesto, es hora de exigir una urgente solución. Consultado cual sería su propuesta, el legislador republicano indico que una de las opciones seria lo planteado en el proyecto presentado por Fuerza Republicana el 31 de julio de este año que seria el mas conveniente o también esta la opcion de aplicarse el sistema salteño que a través de SAETA(Sociedad Anónima de Transporte Automotor) opera a través de un fideicomiso al que las empresas ceden el derecho de recaudación y de recursos provenientes de subsidio nacional. La cuenta además está compuesta por un monto restante variable, a cargo del Gobierno provincial, el cual se obtiene de la diferencia entre los montos de recaudación y subsidios y del costo mensual del servicio. El contrato está diseñado de tal forma de asegurar en primer término los sueldos de los trabajadores y, por último, lo correspondiente a las empresas, que cobran por los kilómetros recorridos por todas sus unidades. “Hasta el cuarto día hábil del mes se pagan sueldos y aportes, después los impuestos y con lo que queda al último el costo kilómetro, premios y todo lo que corresponda a las empresas” y también propone estudiar otras alternativas que hagan a la solución de este problema que afecta a cientos de miles de tucumanos cada día y que ha nadie parece importarle, por no saber, por no querer o por va a saber que intereses que continúan perjudicando principalmente a los trabajadores tucumanos, finalizo.