Todos somos Glencore[1]

Los vecinos enriquecidos de Avellaneda, ciudad al Norte de Santa Fe donde está la sede de la empresa VICENTÍN, son afectos a desplegar prolijas banderas argentinas que les son provistas de manera organizada. Luego, salen a la calle, en espontanea marcha. No importa que esa espontaneidad siga el libreto de una calculada y difundida convocatoria, donde participa hasta el Intendente de la localidad, famoso por portar el SARS-CoV-2 y compartirlo con sus electores. El último banderazo contagió a varios. Seguro lo volverán a votar reconociéndole la lucha por el derecho de infectarse.

Estas manifestaciones populares (donde se mezclan autos de alta gama con tractores) se expresan, con bandera argentina, en defensa de la propiedad extranjera. Porque, de seguir el curso actual de las cosas, VICENTÍN quebrará y sus activos irán a parar a manos de transnacionales. GLENCORE, en la primera fila de la carroñera espera. La externalidad no-positiva será el tendal de desocupados que en la aguerrida Avellaneda dejará el quebranto. Las instalaciones fabriles de VICENTÍN en esa ciudad no le interesarán a nadie que quiera hacer un negocio hiper-rentable. GLENCORE ya eligió. Se entusiasma con RENOVA, en San Lorenzo. Tan cerca de Rosario, tan lejos de Avellaneda.

GLENCORE es una transnacional Suiza, nùmero 17 en el ranking mundial de empresas con más ingresos de la Revista Fortune. GLENCORE es dueña de OLEAGINOSA MORENO, quien a su vez es propietaria del 50% de RENOVA. RENOVA es un joint venture (alianza de empresas) que posee dos plantas fabriles con puertos propios que dan la rio Paraná. RENOVA tiene la mayor capacidad de procesamiento de granos, aceites y biocombustibles del mundo. El otro 50% de RENOVA, era de VICENTÍN.

Pero tenemos que VICENTÍN, sospechosamente un 2 de Diciembre, le vende un 17% de su participación en RENOVA a RENAISCO BV. RENAISCO BV es una firma controlada por GLENCORE. Tres días después, un 5 de diciembre, VICENTÍN comunica su default. Para el 22 de Enero (y eso que ya habían pasado los reyes magos) VICENTÍN decide hacer un regalo. Le cede gratuitamente a OLEAGINOSA MORENO (controlada por GLENCORE) el uso y goce de la parte que todavía le quedaba de RENOVA. El último 33%. Pocos días después, un 10 de febrero, VICENTÍN se presentó en concurso. Moraleja: hoy GLENCORE (a través de OLEAGINOSA MORENO y de RENAISCO BV) es dueña del 67% de RENOVA. Y del otro 33% restante, tiene el uso y goce por medio de OLEAGINOSA MORENO, gracias al regalo de Reyes de VINCENTÍN.

Contadores y abogados de los acreedores en el juicio concursal de VICENTÍN andan todavía buscando (sin éxito) la copia del contrato de la venta del 17% de RENOVA a RENAISCO BV (GLENCORE), y la plata que VICENTÍN debió haber recibido por esa venta. No encuentran ni el contrato ni la plata. Esto, junto con la cesión gratuita de los servicios del 33% de RENOVA por VICENTÍN a OLEAGINOSA MORENO (GLENCORE) perjudica al resto de los acreedores de VICENTÍN. Es que VICENTÍN se “despatrimonializa” con estas maniobras. Los acreedores no van a tener de donde cobrarse. Y ya hay quienes ven los delitos de vaciamiento de empresa o desbaratamiento de los derechos acordados en tal accionar. Si VICENTÍN cae en bancarrota, se sumará el de quiebra fraudulenta.

Es de preverse que, si la quiebra llega, a GLENCORE le será fácil quedarse con RENOVA sin poner un peso. Las demás instalaciones de VICENTÍN (Avellaneda entre ellas) caerán en el desguace por cuestiones de la eficiencia (manera elegante de decir depredación) del capitalismo concentrado.

Mientras tanto, en Avellaneda están planificando el próximo banderazo sabe Dios ahora contra que cosa. No ven que todo va camino a que, por quiebra o por reestructuración, bajen las persianas de las instalaciones de VICENTÍN que sobreviven en Avellaneda. Como si “la parte más sana y principal” de esa ciudad quisieran probar algo de esa experiencia que tuvo Cutral-Co, Palpalá, San Nicolás, u otras localidades de Argentina en donde se les cerró la principal fuente de empleo. Si ocurre, seguro que van a echarle la culpa al gobierno que no dejaron que los rescate a tiempo.

[1] Por Víctor Aguilar, Master en Desarrollo Económico. Ex profesor de postgrado de concursos