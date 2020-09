” ESCÁNDALO, INTERNA Y MAS DESPRESTIGIO PARA LA JUSTICIA DE TUCUMAN”: Pedicone redobló la apuesta y desafió al vocal Leiva a que periten sus teléfonos

Emocionado y con lágrimas, el camarista sustentó su acusación contra el juez de la Corte por presunto tráfico de influencias.

Mostró un pendirve que contenía, según dijo, las grabaciones del vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva con las que sustenta su denuncia. Hoy, en el piso de LG Play, el camarista Enrique Pedicone además manifestó que no tiene miedo a las consecuencias que podría tener su denuncia contra el juez supremo. “Sé bien las consecuencias que puede haber”, enfatizó. Con voz quebrada, expresó que es “el eslabón más débil” en este caso y que está en “juego la República y las instituciones”.

En una entrevista con el programa “Buen Día”, el camarista fundamentó su acusación contra Leiva por tráfico de influencia. Cuestionó la posición del Ministerio Público Fiscal y (MPF) hasta desafió al vocal de la Corte. Aquí, algunas textuales de la charla:

– “Desafío al doctor Leiva. Siendo ministro de la Corte, puede mover los resortes para que la Justicia cruce los llamados telefónicos de mi teléfono y el suyo. O miento yo o miente Leiva”.

– “Yo no estoy mintiendo. Lo que digo es que si el doctor Leiva acepta el desafío y mueve esos resortes va a salir que yo no lo he llamado. La única vez que lo llame ese mes fue exactamente el 28 de julio, el día de la audiencia (por el caso Bussi)”.

– “Si mintiera yo ante la gravedad de la denuncia penal de tráfico de influencia, me tendría que ir de la judicatura. Es más, me tengo que ir de Tucumán. Ahora, si Leiva lo niega y yo tengo la prueba, él está en problema. En este pendrive están las dos grabaciones (…) Están a disposición de la Justicia, pero todavía no me las solicitaron”.

– “Mi denuncia formulada el 1 de septiembre debe ser sustanciada, es decir, tramitada con el nuevo Código Procesal para que de manera pública, oral y abierta a los medios de comunicación, para que sepamos rápidamente si se condena a Pedicone porque mintió o a Leiva. Empezamos mal, como estoy viendo que el Ministerio Público está amañando, torciendo la interpretación del artículo 406 del nuevo Código. El artículo 406 dice que será tramitada en el nuevo Código toda denuncia formulada a partir de la entrada en vigencia, que es el 1 de septiembre.

-c“La interpretación torcida tiene que ver con la fecha del acta, del 28 de julio, en ocasión de la audiencia. Este es el caso Pedicone, no el caso Bussi. Este es el caso Leiva, no del abuso sexual y de corrupción de Bussi.

Contra la posición del Ministerio Público Fiscal.

– “No hay una sola causa, excepto de uno o tres policías, que haya llegado a buen puerto. Si con esta interpretación, Marranzino (Ministro Público Fiscal subrogante) vuelve al viejo sistema, que es secreto y escrito, que sólo manejan los fiscales, ni los periodistas ni la sociedad sabrá qué es lo que pasa. Aprovecho esta entrevista para pedirle a Marranzino que aplique la ley”.

Pedicone también hizo hincapié en que Leiva habría influenciado en distintas causas, como en otras que involucran a José Roberto Toledo, ex funcionario de la gestión de Ramón Ortega; y a Javier Noguera, actual intendente de Tafí Viejo.

– “La tercera vez, el caso Bussi, estaba muy prevenido y tenía que tomar todos los recaudos que tomé”.

-“Se ha instaurado, desde su advenimiento en la Corte Suprema de Justicia, un sistema policíaco en el que muchos relatores y empleados, por orden de Leiva, vigilan a quiénes entran a hablar con otros vocales y graban conversaciones. A tal punto, que la presidenta (de la Corte), Claudia Sbdar, ha tenido que montar un lockers con una serie de cajones con llaves. Si va a ver a la presidenta, entrega a su secretaria el dispositivo móvil y lo ponen en un celdita”.

-“(Leiva) terminó siendo víctima del sistema que implementó”.

-“(Juan Manzur y Osvaldo Jaldo) deberían ir al proceso judicial a desmentirlo. No tiene relevancia que yo crea o no. La verdad, es difícil de creer que el Gobernador y el Vicegobernador estén en una maniobra como esta. Pero todos somos ciudadanos ante la ley”.

-“Hay distinguidos colegas, la gran mayoría, que son jueces, fiscales, defensores oficiales, personas dignas, estudiosas y comprometidas con lo que hacen y con vocación. Y hay otro sector, que está copando (el sistema judicial), orientando y poniendo el Norte en contra del gran dilema: optar por la República, la Independencia, la institucionalidad y la Constitución, o confundimos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen un integrante dentro de la Corte y bajan las directivas políticas”.

