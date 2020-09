TUCUMAN: Taxistas sufrieron 11 asaltos en dos días

Esta noche los taxistas de capital volvieron a marchas pidiendo mayor control en materia de inseguridad. Bloquearon la tradicional esquina de Casal. Sufrieron 11 asaltos en dos días.

Los taxistas denuncian que “los ladrones entran y salen por una puerta giratoria y nos vuelven a roban. Me robaron cinco veces con armas y puntas”. Afirman que no hay ninguna solución por parte de las autoridades. “Estamos hartos de los derechos a los ladrones”.

Uno de los choferes señaló “Me asaltaron dos veces, me patearon, me quisieron meter en la Bombilla. Me gatillaron dos veces. El auto que me robaron me lo entregaron desmantelado”.

fuente:losprimeros