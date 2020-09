“La mala atención que tuvo lo llevó a la muerte”

La tucumana Ana María Barraza, a través de Facebook, escribió una carta abierta en relación a la muerte de su hermano, Jorge Daniel Barraza.

Según relató su hermano falleció por coronavirus y contó cronológicamente todo el calvario que atravezó Jorge.



“Sábado 22 de Agosto volvía de su trabajo en Fravega ,se sintió mal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. A la madrugada del domingo 23 de agosto , su hijo adolescente lo llevó al hospital Padilla, porque comenzó con fiebre muy alta, el médico lo atendió le puso perfume en su mano y ya no sentía olor ni gusto. Le dijo que podía ser gripe pero aún así le hizo el hizopado, el resultado le dieron el lunes 24, era Covid 19 positivo, contó.

“Comenzó la peregrinación, continuó María. Lo atendieron desde un Caps situado en Av. Alem vía telefónica, debía pasar el informe de su estado”, aclaró.

“Seguía con fiebre fuera del Paracetamol le dieron novalgina y que se aísle. Ningún médico lo vio personalmente, y ninguna ambulancia lo busco para hacerle algún estudio . Los días pasaron,el tenía cansancio pero en vez de mejorar el cansancio empeoraba”. Cuando lo llamaron aparentemente se dieron cuenta q el apenas podía hablar le recetaron páf de salbutamol y nebulización con solución fisiológica, lo se porque me llamo y me pidió que le comprara”, explicó Ana María.

“El martes 1 de septiembre a la tarde le dijeron que se vaya al CAPS que le iban a hacer una radiografía, el miércoles 2 volvió porque lo llamaron q la radiografía no estaba bien. Tomaron su saturación y saturada 55 pidieron una ambulancia y lo llevaron al hospital centro de salud. No nos quedaba más que rezar, señaló.

“Ayer cuando abrí mi celular me di con la desgarradora noticia. No convencida de su muerte llamé al hospital a la sala donde a el lo estaban atendiendo. Pedí que me dieran el parte,me pasaron con la Doctora que lo atendió y ella me dijo que habían hecho todo lo que estaba en su alcance, que Dani había llegado en muy mal estado sus pulmones, le pregunté porque tan mal si el era sano, nunca tuvo ni siquiera bronquitis, era joven, no fumaba, no tomaba alcohol, era deportista, hacia artes marciales que él no podía tener así sus pulmones”, cuestionó.

“La médica me contestó que el Covid lo deterioró, ’doctora, entonces a mi a mi hermano lo mataron los médicos que lo atendieron siempre por teléfono. Pasaron 13 días para darse cuenta que necesitaba internación. ¿Por qué no lo hicieron antes?’l e dije. “Ella me escuchaba y no me respondía, me dijo ’cálmese’, pero no podía hacerlo. Me dijo que Daniel tuvo un paro cardiorespiratorio a la 3 de la mañana pero sacaron de ese estado y a las 7:30 tuvo otro y perdió la vida. Le pregunté: ¿está segura de que es él?; y me dijo que ’sí’, confesó.