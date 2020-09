¿ QUE QUIEREN ?: los policías rechazaron la invitación del presidente al diálogo

El presidente Alberto Fernández invitó a entrar a la residencia de Olivos a los policías que están al frente del reclamo por aumento de sueldos. Pero los policías se negaron. “Que salga acá”, le dijeron al vocero del presidente, Juan Pablo Biondi. Por motivos de seguridad, el jefe de Estado no quiere ir a la puerta. Fernández espera al gobernador Axel Kicillof y a los intendentes del Conurbano para discutir cómo seguir y afrontar el reclamo. La protesta, que ahora llega a la sede donde vive el presidente, se está tornando muy hostil y delicada. Fuentes oficiales dijeron a PERFIL que a la reunión asistirán varios de los alcaldes bonaerenses, que conocen de cerca el reclamo por la seguridad y tienen relación con la policía. La protesta de la Policía Bonaerense con patrulleros en la Quinta de Olivos despertó un fuerte repudio de dirigentes del oficialismo y la oposición, que coincidieron en que es “inadmisible” una manifestación con armas frente a la residencia del presidente Alberto Fernández. La senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti cuestionó que los policías rodearan “con armas la residencia donde se encuentra el Presidente” Alberto Fernández, y recalcó: “Repudiar este hecho y defender la democracia es una obligación ética y moral”.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por su parte, consideró que “es inadmisible ir con armas y patrulleros a la Quinta de Olivos para condicionar a un gobierno electo democráticamente que mostró total voluntad de resolver los problemas a través del diálogo”. A su vez, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias expresó: “A favor de las legítimas reivindicaciones de la #PolicíaBonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos. No es el lugar”. Por la oposición también se manifestaron diputados nacionales de la UCR para repudiar la manifestación con patrulleros en la residencia oficial. El diputado Facundo Suárez Lastra (UCR-CABA) afirmó: “La Quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo”.

A su vez, el bonaerense Fabio Quetglas destacó que “los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad”, tras advertir que “los excesos, deslegitiman y distraen la atención”. “Rodear la Quinta de Olivos es inaceptable. Si al reclamo justo. No al apriete”, criticó.

fuente: perfil