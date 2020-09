Tucuman lleva 15 dias sin colectivos, se agrava la crisis entre quienes dependen del fundamental servicio, gobierno ausente

Este miércoles Tucumán alcanza los 15 días sin transporte de colectivos, luego de que los choferes decretaran un paro el pasado 26 de agosto por una deuda salarial que los empresarios mantienen, no hubo esfuerzos ni del gobierno nacional o provincial para dar solucion a esta crisis que afecta tanto a choferes como a cientos de miles de tucumanos que dependen del servicio publico de pasajeros para movilizarse a sus trabajos.

El reclamo es justo, sin duda, la crisis económica por la pandemia tambien , pero no por esto el gobierno debe dejar abandonados a su suerte a cientos de miles de tucumanos que deben movilizarse diariamente en colectivos para sus trabajos u otras tareas, tal vez sea por desidia, falta de empatia con los ciudadanos, no se sabe, lo que si se sabe es que no se acercan otras soluciones mas que esperar los fondos nacionales que llegarían hoy y destrabarían el conflicto recién para el fin de semana.

La gente se moviliza en transporte truchos, motos, caminando o hasta en carros que cobran por el servicio, Tucuman involuciona y a nadie parece importarle.

JUAN RIVADENEIRA

Editor