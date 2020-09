LAVADO DE DINERO: Una investigación financiera puso en evidencia a Tinelli por fondos en las Islas Vírgenes

El presentador de televisión aparece en el reporte de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos ( FinCEN, por sus siglas en inglés).

El conductor televisivo Marcelo Tinelli y otros 30 empresarios argentinos aparecen en una lista de operaciones con “Meestral Assets”. Se trata de una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino. Esta firma fue denunciada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.

Tinelli aparece en el reporte de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos ( FinCEN , por sus siglas en inglés) como una de las 76 personas y empresas que hicieron transacciones con Meestral Assets, del empresario local Andrés Marengo. Así lo reveló el diario La Nación en un su página web. El conductor y productor televisivo que integra la “Mesa del Hambre” del Gobierno dijo a través de una vocera que no declaró en ese momento la cuenta vinculada a esas transacciones y -aseguró- que luego sinceró la cuenta en el último blanqueo.

Una filtración

La información surgió entre los 2.100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Dos informes de la FinCEN detallan que la sociedad “Meestral Assets” utilizó sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por U$S 9,1 millones y salidas por otros U$S 8,9 millones. Sin embargo, con la particularidad de que esos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales.

Eso llamó la atención del banco portugués Espirito Santo, la entidad por la que pasaron esos fondos y que decidió reportar su hallazgo a las autoridades de Estados Unidos. El banco -que fue disuelto en 2014- consideró posible que los argentinos hayan utilizado a Meestral Assets como “un sistema informal de transferencia de valor con transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente”.

Las sospechas

“Algunos de los individuos fueron identificados como jugadores de fútbol profesionales, empresarios y conductores de televisión que parecen estar haciendo inversiones. Estas personas no pertenecen a una misma industria, lo que aumenta las sospechas sobre el uso de la cuenta”, alertó el reporte oficial.

Una vocera de Tinelli explicó que las transacciones con “Meestral Assets” se hicieron desde una cuenta que se utilizó para el para el “pago de gastos personales” y que esa cuenta no fue declarada en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”. Pero que luego la incorporó al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016.

FUENTE: LAGACETA