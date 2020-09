Vecinos de San Pablo le dicen ” NO” a la instalación de un crematorio

Las obras en el predio del ex ingenio San Pablo encendieron las alarmas entre los vecinos de la zona que se organizaron para evitar que se instale un crematorio ahí: “Van a hacer el mismo verso que con la caña de azúcar de que van a tener filtros y n

Más de 1500 vecinos de la localidad de San Pablo se unieron para decirle no a la instalación de un crematorio en el lugar. Ayer a la tarde se manifestaron y mañana jueves a las 9 volverán a hacerlo. “Si contás todos los countrys son como doce. No sólo es un emprendimiento que contamina y que, tengo entendido, no se puede hacer con una población cerca en un radio de quince kilómetros. Aparte de la cuestión ambiental, es poca visión de planificación urbana porque es una zona que se está llenando de countrys, donde hay muchos bikers y mucha gente que viene a hacer deportes y esto va a meter humo, mal olor…es un horror porque esta también es una zona turística”, comentó Federico Migliorini, uno de los vecinos que participó de la manifestación.

“Se ve una excavación tremenda. Han empezado a escavar en septiembre a una velocidad muy rápida, lo han hecho de prepo para mí, un poco aprovechando la pandemia me parece que lo han querido hacer rápido”, reflexiona Migliorini. Fueron dos los hechos que encendieron las alarmas entre los vecinos. Por un lado, una publicación realizada por la Dirección de Medio Ambiente el pasado 10 de septiembre donde se anuncia el trámite administrativo presentado por la Compañía Azucarera Los Balcanes sobre el proyecto “Parque Cinerario San Pablo” que pretende instalarse en el predio del ex ingenio San Pablo y que espera su tratamiento en el Consejo Provincial de Economía y Ambiente. Por otro, el intenso trabajo de movimiento de suelo que se realizó en los últimos días en el lugar., reflexiona Migliorini.

Ante esto, los vecinos comenzaron a organizarse rápido a través de un grupo de WhatsApp desde el lunes y ayer a las 17 hicieron una asamblea y se manifestaron por primera vez: “En todo San Pablo viven más de 12000 personas. La reunión fue para organizarnos un poco y como protesta. Se está sumando gente del interior de San Pablo, de Lules, de Yerba Buena y del barrio telefónico”. Según adelantó, la protesta continuará mañana a las 9 a la vera de la ruta 338 frente al predio del ex ingenio donde pretende instalarse el crematorio.

Los vecinos se dirigieron además hasta la sede de la comuna para exigir que el delegado comunal les brinde información acerca del avance del proyecto. También realizaron una presentación ante la defensoría del pueblo y el área de medio ambiente. La posición de los vecinos es tajante respecto a la posibilidad de instalación del crematorio: “Con esto los únicos que ganan son los del crematorio y pierden todos los vecinos. Lo que tengo entendido es que estos lugares emiten humo. Seguro van a hacer el mismo verso que con la caña de azúcar de que van a tener filtros y no contaminar y ya sabemos cómo termina eso. Este es un lugar que tiene mucho potencial turístico porque de acá vas a Villa Nougués. Esto es hasta una cosa de mal gusto. Quieren hablar de incentivar el turismo y hacen un crematorio en un lugar lindo como este”.

Es momento de escuchar a nuestra gente

Ante las protestas, la empresa Gálvez S.A. e inversores privados quienes tienen a cargo el proyecto del parque cinerario emitieron un comunicado en donde dicen que el emprendimiento cumple con todos los estándares, lineamientos y normativas vigentes en la provincia y el país: “El proyecto está basado en tres pilares: sustentabilidad, ecología y reciclabilidad de los materiales disponibles, cumpliendo con la normativa de los más modernos parques cinerarios de países como Alemania, Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos. De aprobarse el proyecto, que llega para cumplir un déficit en el sector, se utilizará la última tecnología en hornos disponible en el mercado, los cuales no emiten ni humo, ni olores. Además, se proyecta un bosque alrededor, el cual generará un pulmón intocable para la zona de más de dos hectáreas, con todo el beneficio ambiental que genera un parque con estas características”.

Por su parte, el comisionado de la Comuna de San Pablo y Villa Nougués, Sergio Castro, salió a desmentir que se encuentre autorizada la construcción del crematorio y aclaró cuál es la situación actual del proyecto en una entrevista brindada a la radio LV12: “Se presentó en la comuna hace aproximadamente tres meses la propuesta de instalar un crematorio. En la comuna la recibimos, así como recibimos todo tipo de propuestas comerciales o habitacionales que llegan a nuestra localidad, y le dimos el transcurso normal que es que se recibe en la mesa de entradas de la comuna como idea propuesta y de ahí se eleva a la Secretaria de Estado de grandes comunas donde se hace una evaluación en base a la propuesta, si es factible o no es factible que se pueda desarrollar en la comunidad”.

“Ellos lo están evaluando, hay que tener en cuenta que se necesitan varias factibilidades para el desarrollo de un emprendimiento de este tipo, dirección provincial del agua, EDET, certificado de no inundabilidad, de vialidad… pero la que más nos preocupa y la que más preocupa a los vecinos es el impacto ambiental que puede llegar a tener un emprendimiento de este tipo, nosotros hacemos las cosas como nos marca el ministerio del interior”, explicó el delegado quien enfatizó que “Hay que escuchar las inquietudes de la gente, generalmente, el pueblo no se equivoca, uno tiene que respetar las repercusiones que puede llegar a tener porque un crematorio no es un emprendimiento común, no es una sanguchería o un puesto de empanadas, es un emprendimiento que ya ha generado la negativa de los vecinos acá en Tucumán”.

“Tenemos que apuntar a los beneficios sociales que puede llegar a tener San Pablo. En este caso, aunque hay un estudio técnico, aunque hay una idea por parte del emprendedor, aunque también creemos que es algo necesario, así como hay maternidades, debe haber cementerios y crematorios donde puedan descansar los cuerpos de las personas que se nos adelantan en el camino. Pero creo también que hay un factor social muy importante, hay que tener en cuenta la sensibilidad de nuestra sociedad no sólo de San Pablo, Tucumán, Argentina y todo el mundo… Creo que es momento de escuchar a nuestra gente, a la gente que vive en este pueblo”, destacó en otro tramo de la entrevista.

También se refirió a las excavaciones que comenzó a realizar la empresa a cargo del proyecto en el lugar y aseguró que ya se tomaron las medidas pertinentes, ya que las mismas no se encuentran autorizadas: “Nosotros vimos que se habían empezado a hacer movimientos de suelo en la zona y lo que hicimos inmediatamente es ir a notificar a la empresa constructora que detenga la obras porque no es una obra que esté aprobada. Hicimos nuestra parte como autoridad y notificamos a la gente hasta que esto tenga un curso normal y se determine la autorización o no del emprendimiento”.

o contaminar”. La versión oficial.

