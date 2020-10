Millonario robo a Luque: Todavia el empresario no pudo probar la procedencia de los U$S 230.000, y un abogado asegura que ese dinero no existió

“Para mí nunca existió un robo. No existió ese dinero“, es la conclusión a la que llega el Dr. Augusto Avellaneda, abogado defensor de dos de los policías detenidos. El pasado 28 de agosto, sobre la ruta 9, personas que estaban vestidas de policías detuvieron a un camión de la empresa Emilio Luque, y los acusan de haber robado U$S 230.000. Por el hecho quedaron 4 policías. Cámaras de seguridad registraron parte del suceso.

Avellaneda, quien defiende a dos de los detenidos, aduce que las declaraciones de la víctima, Emilio Luque, son “engorrosas” y asegura que no hay un comprobante, recibo o registro de un escribano sobre la existencia de ese dinero, como manifestó la defensa.

“El motivo por el cuál el camionero termina atado en el camión es materia de investigación policial”, comentó el abogado. El letrado asegura que la detención preventiva de los acusado no es necesaria, por lo que no presentan riesgo de fuga ni de intervenir en la causa.

Avellaneda reclama que “dos de los policías detenidos no coinciden con los rasgos físicos de los efectivos que se ven el vídeo“. Otra prueba que, asegura el abogado defensor, ayudará a demostrar la inocencia de su defendido es el registro de localización del teléfono celular del efectivo. El dispositivo móvil se encuentra en manos de la justicia y demostraría que el acusado no estuvo en el control.

“Las pruebas que llegan hacia nosotros no son contundentes. Acredítenme la procedencia, una foto, un recibo, algo. No hay nada que lleve a decir que existió ese dinero“, declaró Avellaneda, a lo que agregó: “El gerente en su declaración dijo que no sabía que iba a buscar el chofer. El chofer mismo dijo que no sabía lo que traía, que solo recibió una caja”.

“Después de dos meses ya se encuentra contaminada la prueba que existía ese dinero. Al no existir ese dinero, ¿Cuál es el delito?“, afirma el letrado. “Un control policial no es un delito y eso es lo único que se ve. ¿Y si el chofer se ató solo? Hasta el propio Emilio Luque no confía en el chofer que se encuentra imputado”, sentenció Avellaneda.

FUENTE:LOSPRIMEROS