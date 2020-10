Pablo Riquel, padre de ABIGAIL: “todavía desde el Gobierno no nos ha llamado nadie”

Pablo Riquel, el papá de Abigail conversó con el móvil de Los Primeros y confirmó que ninguna autoridad se comunicó con la familia luego del aberrante crimen de su hija.

“Agradezco a todos lo vecinos, a la gente que nos está apoyando y a quienes difundieron esto porque, sinceramente, yo no subí nada a las redes. No esperaba esta repercusión porque somos del Chaco y no tenemos a mi familia acá pero ahora son parte de mi familia, me demostraron que cuando más lo necesité me apoyaron y estuvieron al lado mío aportando su granito de arena porque ellos también tienen hijos y quieren que se haga justicia”, expresó.

Y agregó: “todos los vecinos queremos que nuestros hijos crezcan dignamente, que no se droguen y tengan los estudios que se merecen. El Gobierno tiene que ayudar a toda la gente pobre”.

En ese sentido, afirmó que desde el Gobierno de la provincia nadie se contactó con ellos pese a alta repercusión del caso: “A mi hija nadie me la va a devolver, ningún gobierno ni la policía, por más que me den mansiones o lo que sea, nadie me va a devolver la vida de mi hija. Yo quería que el responsable pague en la cárcel como corresponde”.

