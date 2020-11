Barrio 11 de Marzo: Asaltaron y torturaron a un hombre mayor para robarle hasta dejarlo en grave estado

Laureano, de 66 años, es un vecino del barrio 11 de Marzo que sufrió un violento asalto en la noche de ayer. Delincuentes irrumpieron en su domicilio mientras el hombre mayor dormía, lo golpearon, torturaron y se llevaron su dinero.

Este no sería el primer robo que sufrió el hombre sino el quinto siniestro. En esta oportunidad, los malvivientes lo dejaron inconsciente y en estado muy crítico. Todavía lucha por su vida en el Hospital Padilla.

Su familia y vecinos comenzaron una protesta en el barrio para pedir mayor seguridad tras sufrir varios hechos delictivos en la zona.

“Cuando lo encontré parecía una monstruo, su cara era irreconocible. Lo desconocí y me asusté mucho al verlo, todavía no puedo borrar la imagen de mi cabeza. Tenía todos los dedos de la mano quebrados. Ya no sé qué hacer, esta no es la primera vez que lo asaltan”, expresó su cuñada entre lágrimas.

Los vecinos aseguran que se trataría de los mismos delincuentes que le robaron en otras ocasiones. “Nadie hace nada, no hay Justicia”, reclamaron.

Como protesta, se congregaron en las puertas de la Comisaría Nº 13 para pedir Justicia y mayor seguridad en el barrio.

fuente: losprimeros