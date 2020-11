YERBA BUENA: Vive a metros de la comisaría y ya le robaron tres veces en el 2020

Ocurre en la zona del barrio Martí Coll, en Yerba Buena, donde una familia ha sufrido el tercer robo en lo que va del año pese a que la vivienda está a unos metros de la comisaría local. En el lugar también hay un asentamiento, según los vecinos, desde que se instaló, comenzaron los hechos de inseguridad.

De todos modos, por una cuestión de jurisdicción, la casa donde ingresaron los delincuentes pertenece a la zona de la comisaría 8va, de Capital, donde la denuncia fue radicada. Esta situación hace que le reacción de las fuerzas de seguridad sea un poco lenta, según comentaron.

“Fui a ver a mis padres que viven en el sur, fui después de varios meses. Los vecinos me llamaron y me contaron que la puerta de mi casa estaba abierta. La casa quedó toda revuelta. Se llevaron una importante suma de dinero y una computadora”

“Es la tercera vez que me roban. Estoy cansada de esperar que alguien nos escuche. No sólo me pasó a mí, si no a todos los vecinos de acá”

“A partir de la usurpación de un terreno desde hace dos años, vivimos situaciones tremendas”