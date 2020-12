TURISMO: Tucumán lanzó la temporada en Buenos Aires

El ministerio de Turismo y Deportes de Nación y el Ente Tucumán Turismo brindaron una conferencia de prensa para informar la apertura de la actividad en la provincia.

El auditorio del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el escenario donde el ministro Matías Lammens y el presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), Sebastián Giobellina, anunciaron la reapertura de la actividad turística en Tucumán y el lanzamiento de la temporada de verano.

Junto a ellos estuvieron presentes Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

Celebro que Tucumán haya dado este paso adelante. Han estado desde siempre a la vanguardia, no han dejado de trabajar en todo este tiempo. Puedo dar fe del trabajo que vienen haciendo tanto el gobernador Juan Manzur como Sebastián (Giobellina) con su equipo, para el desarrollo del turismo de una provincia que tiene muchísimo para ofrecer”, resaltó Lammens en la ocasión.

El titular de la cartera nacional aclaró que la reapertura de la actividad no significa una flexibilización con los cuidados. “Cada vez que hablamos de la temporada, Salud siempre nos dice que no nos olvidemos de que va a ser una temporada diferente, que nos vamos a tener que cuidar y que tenemos algunos hábitos que lamentablemente van a seguir estando como el tapaboca y la distancia social. Van a seguir estando entre nosotros por lo menos hasta la llegada de la vacuna y van a ser tan importantes para que no tengamos ningún rebrote”, expresó.

En este sentido, insistió en que “tenemos una situación epidemiológica y sanitaria controlada, gracias al gran esfuerzo que hemos hecho en todos estos meses. No podemos tirar por la borda todo ese esfuerzo, pero también tenemos derecho a disfrutar, a vacacionar, a pasar tiempo en familia”.

Por su parte, Giobellina remarcó que “la noticia nos llena de alegría y expectativa. Venimos de muchos meses muy complicados para nuestra actividad, por lo que agradecer fundamentalmente al ministro Lammens por toda la ayuda del Gobierno Nacional para apalancar la industria y poder salir adelante. El turismo nunca había tenido una crisis como la de este año, y tampoco nunca se había invertido tanto para la recuperación”.

Al respecto, agregó que “también ha sido una resistencia estoica de las empresas del sector privado para poder subsistir, y muy importante la ayuda del gobierno de Tucumán, que ha hecho grandes esfuerzos con exención de impuestos a alícuota cero para impuestos provinciales, a lo que se sumaron los municipios. También es para resaltar los subsidios y las líneas de créditos a tasa cero que se pusieron a disposición del sector”.

Giobellina destacó que “entre todos hemos ayudado a poder ir sobrellevando esta situación por tantos meses, y ahora llegó el otro momento, el momento para el que nos estuvimos preparando”.

Por último, el presidente del EATT resaltó la importancia del convenio firmado el pasado sábado. “Quiero destacar a las provincias del norte argentino, que hemos sido la primera región en ponernos de acuerdo tanto en protocolos como normas para tener un libre tránsito interprovincial e interjurisdiccional, lo que nos permite tener previsibilidad y ofrecer certezas”.

“Ha llegado la hora de andar, de viajar, de disfrutar. Disfrutemos nuestro país, están todos invitados a Tucumán, que desde el día de hoy abre sus puertas al turismo nacional”, finalizó.

