Dan a conocer dos informes del Pentágono sobre encuentros con ovnis

Detalles de dos informes sobre la investigación de objetos voladores no identificados (ovnis) fueron filtrados por el portal The Debrief. Los Los funcionarios del Grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados de Estados Unidos los habría presentado durante los últimos dos años.



Según pudo trascender, el portal pudo conseguir esta información sobre su existencia y contenido de numerosas fuentes militares y de inteligencia.

También revelaron un intercambio de correos electrónicos del 16 de octubre de 2019 entre el exsubjefe de las operaciones navales, el almirante Robert Burke, y el subjefe de personal de la Fuerza Aérea de EE.UU., Stephen Wilson, en el que se mencionaría un “fenómeno aéreo no identificado”.

“Te recomiendo tomar el informe que acabo de recibir de nuestro director de la Inteligencia Naval, vicealmirante Matt Kohler, sobre el fenómeno aéreo no identificado”, escribió Burke a Wilson, de acuerdo a lo publicado.



Agregó que “el SECNAV recibirá el mismo informe” al día siguiente, refiriéndose probablemente al entonces secretario de la Armada, Richard Spencer, difunde RT.



El Pentágono. El Grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados de EE.UU. habría presentado los informes durante los últimos dos años.

Uno de los informes en cuestión habría sido confeccionado en 2018 y contiene la descripción de una imagen que presuntamente muestra “un fenómeno aéreo no identificado”.



La imagen captada que formaría parte de la información filtrada sobre ovnis.

La fotografía fue hecha por un piloto de un caza F/A-18 Hornet en el 2018, que usó la cámara de su teléfono móvil para captar un “objeto plateado no identificado ’con forma de cubo’” inmóvil que “flotaba” sobre el océano al momento de ser divisado.



Funcionarios sostuvieron que el cuerpo se encontraba a una altitud de entre 9,1 y 10,6 kilómetros y a una distancia de 300 metros del avión.

“Durante décadas (en la Comunidad de Inteligencia de EE.UU.) nunca he visto algo así”, afirmó un funcionario de inteligencia. Por otra parte, también indicaron la existencia de una “lista” de posibles explicaciones del origen del objeto. Ni siquiera una tecnología “alienígena” o “no humana” fue excluida.

Un día después de la primera publicación, el portal difundió una fotografía y algunos funcionarios confiaron que parece ser la imagen que formaba parte del informe, divulga RT.

El objeto en la fotografía cuenta con una forma de campana volcada. The Debrief indicó que se parece a una sonda GPS lanzada para estudiar las características de la atmósfera.

Otra versión simplemente apunta a que se trataba de un globo, aunque dos personas del área de Defensa declararon que los pilotos aseguraron que el objeto estaba inmóvil y no era afectado por las corrientes de aire.

La portavoz del Pentágono, Susan Gough, afirmó que el Departamento de Defensa estadounidense no discute en público los detalles de sus reportes para “mantener la seguridad de las operaciones”.

Aeronave triangular

Las fuentes confirmaron la existencia de un segundo informe con una nueva imagen “extremadamente clara” de una aeronave triangular, tomada en el 2019, también desde la cabina de un caza F/A-18.

El objeto tenía bordes redondeados y fuentes de iluminación esféricas en cada esquina. La imagen fue hecha después de que la aeronave empezara a ascender en un ángulo de 90 grados.

El contenido del informe, según las fuentes, se centraba en la investigación de “fenómenos sumergibles no identificados” capaces de funcionar tanto bajo el agua como en el aire.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el 14 de agosto último la creación de un grupo de trabajo para estudiar objetos voladores no identificados. Su misión será “detectar, analizar y catalogar” los ovnis que “puedan representar una amenaza potencial para la seguridad nacional de EE.UU.

fuente: clarin