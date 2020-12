TUCUMAN: Esta noche habra una manifiestacion por las dos vidas en en el monumento al Bicentenario

Mara Mockevich y Andrés Mirande en representación de Provida convocan a la concentración en rechazo a la legalización del aborto.

Mientras se acelera el debate en Diputados para llevar al recinto la ley para legalizar el aborto, los referentes de Provida en Tucumán, Mara Mockevich y Andrés Mirande, convocan a una manifestación que se hará este miércoles, a las 20, en el monumento al Bicentenario.

“Tucumán se planta y se para en esta manifestación por la vida, porque Tucumán es Provida, porque el 2 de agosto de 2018 se sancionó la ley declarando a la provincia Provida y espero que eso nuestro diputados lo tengan en cuenta”, expresó Mara.

Sostuvo que “en Argentina se está jugando una hora clave entre la vida y la muerte. Esto no es broma y espero que nuestros diputados no lo tomen en broma porque hay mucho en juego, la vida de todo no nacido y no deseado, está en juego”.

Mara Mockevich espera poder llegar a los diputados tucumanos que todavía no definieron su postura frente a la legalización del aborto, pero también desea llegar a todas las personas para defender las dos vidas. Invitó a quienes asistan al monumento el Bicentenario que lleven pañales, leche, mamaderas y todo lo que puedan para ser donados a las instituciones que se encargan de sostener a las embarazadas que están en peligro y a los recién nacidos.

fuente:losprimeros