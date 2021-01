Una joven denunció a un masajista por abuso y ahora es amenazada por el acusado

Malena López Garzón (24) tuvo la valentía de contar la grave situación por la que está pasando.

Ella asegura haber concurrido el pasado 23 de diciembre a un centro de estética (en la esquina de las calles San Martín y Catamarca) donde pidió un masaje y terminó siendo víctima de abuso sexual por parte del masajista.

La mujer radicó la denuncia correspondiente pero esta medida, lejos de ser una solución por lo ocurrido, terminó siendo la puerta a un calvario.

Malena y su madre sostienen que el acusado las amenaza constantemente, razón por la cual tuvieron que cambiar de vivienda.

“Es una situación horrible la que he sufrido como mujer y como ser humano. He sido abusada sexualmente por un masajista, al que ví por primera vez en mi vida”, comentó la víctima.

Y agregó que puso en conocimiento a las autoridades de la estética sobre el hecho de violación pero que no recibió respuesta alguna. “Sólo me ofrecieron una reunión para que él me pida disculpas”.

“Este tipo no sólo me amenaza a mí, lo hace con mi mamá. Él sabe dónde vivo porque sacó los datos de la ficha de la estética”, aseguró.

Malena contó que es la primera vez que accede a este tipo de servicios de masaje en ese lugar. Anteriormente había concurrido pero para una depilación, trabajo que estuvo a cargo de la misma dueña, según el relato.

Cuando Malena accede al cuarto de los masajes, se entera que un hombre es el que le iba a proporcionar ese servicio.

“Estábamos los dos solos. Él me hablaba con tono afeminado y amigable. Siempre como si él fuera una mujer. No sospeché de que le podrían gustar las mujeres o que me podría hacer algo”.

Malena relató que el trabajo de masaje transcurría normal hasta que en un momento comienza con la situación de abuso. “Me metió un dedo dentro de mi vagina, sin mi consentimiento. Yo reaccioné de inmediato y él me dijo que el masaje se terminó, que se iba y que me cambie sola”.

“Cuando le pregunté por lo que estaba haciendo, él me dijo que me estaba estimulando, que me estaba desbloqueando los chacras”.

Según cuenta Malena, el masajista ya tiene antecedentes de este tipo con las mujeres y tuvo que someterse a varias denuncias. “Él dice que las mujeres no sabemos interpretar los masajes”.

La denuncia fue radicada en la comisaría seccional 1ra. Intervino la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Durante la entrevista, Malena proporcionó un audio donde el acusado emite amenazas por haberlo denunciado. “Ya van a ver el daño que les voy a hacer. Ya tengo la ubicación y voy a ir a su casa. No va a tener vida conmigo”. fuente:losprimeros