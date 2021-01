Arrestaron a una niña de 10 años por no usar barbijo

Ocurrio en Santiago del Estero. La nena fue aprehendida por unos 20 minutos. La Policía dijo que la detuvieron para asustarla y que tome conciencia.

Un polémico caso ocurrió en Santiago del Estero: una nena de 10 años que no llevaba el tapaboca puesto fue detenida este jueves por la tarde y desató el repudio en las redes sociales. La pequeña fue aprehendida en Brea Pozo por la policía. Se trata de la misma provincia en donde Abigail Jiménez, una niña con cáncer que se había ido a atender al médico, fue cargada en brazos por su papá para cruzar a Tucumán porque la policía no la dejaba pasar.

La madre de la criatura explicó a LU4 Nacional Patagonia, que su hija estuvo retenida unos 20 minutos y los agentes dijeron a los padres que la medida se concretó porque ella no estaba llevando el barbijo.

“A mi nena la detienen con insultos y gritos por parte del Jefe de la Policía, de la Seccional 36. La llaman con agresiones verbales, la detienen la ingresan a una comisaria alrededor de las 12:10 del mediodía. Ella estaba con un mayor que estaba con barbijo, es una prima de ella. Estaba sentada en el banco, no había gente a esa hora. Mi nena no tiene el barbijo por problemas de salud, no se lo puso porque se olvidó y no la obligamos porque tiene problemas nasales”, se quejó.

La pequeña firmando “su libertad”.

Además, la mujer manifestó que a ella le informaron que su hija “estaba detenida porque no tenía el barbijo puesto”.

“Cuando llega mi esposo pedimos hablar con el Jefe de la Policía. Cuando le preguntamos porque la detuvieron , el Jefe dijo que la quería asustar para que tome conciencia de lo que hace. Cuando mi marido le pregunta porque ley u ordenanza la detienen, él (Adrián Argañaraz) lo amenaza con detenerlo a él”, reconoció la madre.

La misma provincia en donde Abigail fue llevada en brazos por su padre.Sobre la denuncia, precisó: “La denuncia está hecha, esperamos que nos atienda la jueza y un psicólogo a mi hija. Anoche ella no durmió me pregunta, si ella luego va a poder salir en bicicleta”, lamentó.