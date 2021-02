Abdomen plano: Lógrelo comiendo estos 6 alimentos

No importa la temporada, comer para un estómago más plano siempre es una buena idea. Estos son los alimentos que debería comprar.

Si logra motivarse para perder peso, es difícil saber qué hacer primero para alcanzar su meta, hasta ahora. Para ayudarlo a comenzar en un camino hacia los abdominales planos y la pérdida de peso rápida siga estos consejos de alimentación.

Quinoa

Los investigadores de Penn State descubrieron que las personas que estaban a dieta y consumían cereales integrales perdían el doble de grasa abdominal que las que consumían productos de harina blanca, a pesar de que habían consumido la misma cantidad de calorías. Además, la quinoa contiene el doble de proteína que los cereales regulares, menos carbohidratos que aumentan la glucosa e incluso un puñado de grasas saludables.

Té verde

Se sabe que las catequinas, los poderosos antioxidantes que se encuentran en el té verde, aumentan el metabolismo. Un estudio realizado por investigadores japoneses encontró que los participantes que consumían 690 miligramos de catequinas de té verde al día tenían índices de masa corporal significativamente más bajos y medidas de cintura más pequeñas que los de un grupo de control.

Kéfir

Piense en el kéfir como un yogur bebible o un batido extra espeso lleno de proteínas. En cualquier caso, este delicioso producto lácteo es un elemento esencial para la barriga. Más allá de la proteína que induce la saciedad, los probióticos del kéfir también pueden acelerar la pérdida de peso. Científicos británicos encontraron que estos organismos activos aumentaron la descomposición de las moléculas de grasa en ratones, evitando que los roedores aumenten de peso. Los investigadores aún necesitan probar el hallazgo en humanos, pero no hay peligro en consumir productos con contenido de probióticos.

Palta

Está repleta de grasas monoinsaturadas saludables (que también se encuentran en el aceite de oliva), que se han relacionado con niveles más bajos de colesterol LDL y pérdida de peso. De hecho, un estudio reciente publicado en The New England Journal of Medicine encontró que la dieta mediterránea saludable en grasas era más efectiva que una dieta que evitaba las grasas por completo.

Huevo

Un estudio británico encontró que las personas que aumentaron el porcentaje de calorías basadas en proteínas en su dieta quemaron 71 calorías más al día.

Pomelo

La acidez de la fruta ralentiza la digestión, lo que significa que tarda más en moverse por su sistema y acabará sintiéndose más lleno y satisfecho durante más tiempo. Y el pomelo está lleno de vitamina C actúa para reducir el colesterol y disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas.

