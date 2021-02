El presidente Fernandez amenazó al campo con cuotas o más retenciones si sigue subiendo el precio de los alimentos

Buzzi propuso que en el caso de los cereales se aplique un mecanismo compensatorio entre frigoríficos para seguir exportando, como lo hacen los aceiteros.

Alberto Fernández aseguró que para controlar el precio de los alimentos está dispuesto a subir las retenciones o a poner cuotas para la exportación en una nueva advertencia para los productores. “Si el campo no entiende, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación”, dijo en una entrevista a Página/12 este domingo en la que responsabilizó al agro de especular con el precio de la mesa de los argentinos.

“Estoy feliz de que podamos exportar, pero no puedo entender cómo puede ser que los argentinos convirtamos una oportunidad en un problema”, dijo el presidente en la entrevista en la que sostuvo que la inflación -que en el caso de los alimentos cerró diciembre con un ritmo equivalente al 68% anual- es culpa de los especuladores.

En particular apuntó a los frigoríficos por el crecimiento de la demanda de carne de China y el traslado de los precios internacionales al mercado local.

“China era un país que solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar. Ahora, decidió importar carne con hueso, medias reses y el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme”, dijo y aclaró que: “Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales”.

En este sentido, les advirtió a los productores, frigoríficos y exportadores que el Estado tiene dos instrumentos para desacoplar los precios internos de los internacionales: las retenciones que reducen el precio en pesos que les llega a los exportadores por vender fuera del país; y las cuotas, que reducen la cantidad que pueden vender afuera forzándolos a vender más en el mercado interno. “Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”, sostuvo.

“Tienen que entender que son parte de la Argentina. Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo. Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos”, agregó.

En este sentido, el expresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi propuso este domingo que se cree una agencia compensadora para bajar los precios del mercado interno de granos, sin llegar a aplicar retenciones o cupos que distancien sectores que “deberían ser aliados” del Gobierno. “Hay que crear una agencia compensadora desde el Estado que desacople los precios internacionales de los precios domésticos. Se puede hacer por ley del Congreso rápidamente”, en declaraciones a El Destape Radio. Para el dirigente rural, “hay que resolver el aumento de los alimentos de modo tal que no se vuelva a generar un distanciamiento con un sector que debería ser aliado del Gobierno”.

En este sentido, alertó que “algunos grandes productores apuestan al conflicto para lograr un uso político opositor”. Por lo que aconsejó: “que sea la política, inteligentemente, la que resuelva las cuestiones y no darle pasto a las fieras”.

