” Fallo Historico y Ejemplar “: Por corrupto, la Justicia le sacó todos los inmuebles a un iex-intendente

Un fallo histórico es celebrado en la provincia de Mendoza. Y es que una jueza declaró la extinción de dominio a un intendente de esa provincia denunciado por corrupción, porque no pudo justificar de dónde sacaó el para comprar sus propiedades. Todos sus inmuebles serán rematados. Los detalles:

Gran parte de la sociedad argentina ha reclamado históricamente que se juzgue a los políticos corruptos que lucran con el dinero del Estado. Incluso, la lista de los dirigentes en el país (algunos en ejercicio) es bastante extensa respecto a acusaciones por hechos de corrupción y estafa al Estado. Sin embargo, por estas horas los habitantes de la provincia de Mendoza celebran un histórico fallo que involucra a un político de esa localidad.

Se trata del ex intendente peronista Luis Lobos, quien fue mandatario municipal de Guaymallén desde el 2013 hasta el 2015. Además, no solo fue juzgado él, sino su ex esposa, Claudia Sgró. A ambos se los juzgó por no corrupción y no poder justificar el dinero con el que compraron lujosos bienes.

El proceso de extinción de dominio rige en Mendoza por ley desde abril de 2019, y permite al Estado recuperar bienes aunque no estén terminadas las causas penales. Fue un proyecto enviado por el ex gobernador Alfredo Cornejo, para rescatar bienes adquiridos con dinero de la corrupción, entre otros delitos.

En esa línea, la Justicia Civil resolvió que tres inmuebles que pertenecieron al ex intendente peronista de Guaymallén y a la ex esposa, sean rematados públicamente y el dinero que se recaude sea destinado a la Tesorería General de la Provincia de Mendoza.

Los acusados no pudieron justificar cómo accedieron a los fondos que utilizaron para comprar una casa, un departamento y un pasillo comunero situados en los distritos El Sauce y Villa Nueva (En Mendoza).

Para la jueza, al igual que para la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Lobos y Sgró se hicieron de esos bienes, cuya titularidad ostentaban en el 100%, como consecuencia de maniobras de corrupción durante el ejercicio de la función pública en la Municipalidad de Guaymallén.

Según consigna el diario UNO de Mendoza, el dirigente y su mujer ya tenían antecedentes, ya que el escándalo y sospechas de corrupción arrancaron en 2014.

Luego de una intensa investigación, en mayo de 2019 la Justicia Penal condenó a Lobos y Sgró a 4 años y 6 meses de prisión y a 3 años y 4 meses respectivamente. Además, también los inhabilitó a ejercer cargos públicos. Fue por el delito de fraude a la administración pública durante el ejercicio de la función pública en la comuna de Guaymallén. Esta sentencia ha sido apelada en la Suprema Corte de Justicia, que todavía no toma una decisión.

Sin embargo, el ex intendente y su esposa lograron salvar algunos bienes, específicamente unos vehículos: Se trata de un automóvil Peugeot 308, una camioneta VW Amarok y un cuatriciclo de primera marca. Para la jueza, durante el proceso judicial los demandados sí demostraron que accedieron a esos vehículos de manera legal: con el dinero producido por salarios y por la venta de otros rodados.

fuente: urgente24