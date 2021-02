” Para bien del pueblo tucumano urge estatizar el servicio de transporte publico de pasajeros “

Tanto usuarios del servicio como choferes de colectivos se beneficiarían de la medida, y los fondos de los subsidios que se usan para mantener casi en 100% la actividad, regresarían en un servicio vital para sus legítimos dueños.

Es hora de que el gobierno provincial se haga cargo de una vez por todas del servicio de Transporte publico de pasajeros en Tucuman, ya no es posible seguir manteniendo empresarios inescrupulosos y quebrados constantemente, también es necesario decir basta a una dirigencia sindical que no esta , ni estuvo, ni estará al altura de las circunstancias.

Durante los últimos años no se buscaron alternativas para que el servicio siguiera funcionando en manos de los concesionarios, solo se busco que el estado subsidie la actividad, no se mejoro el servicio, hay líneas que comparadas con otras realizan el mismo recorrido al interior y carecen de aire acondicionado y ni siquiera tienen las cortinas para aligerar las altas temperaturas de verano(caso línea 106 de Villa Carmela, solo un ejemplo). Tampoco se cumple en el interior con los horarios, no hay regularidad y la Direccion de Transporte de la provincia hace años que no controla, también es penoso que miles de choferes deban mendigar por su sueldo , cuando en gran parte se los esta pagando el estado a través de los subsidios, no hay sostener una actividad para que beneficien 10 empresarios que manejan todo el transporte en Tucuman.