Se presento el libro ” Psicologia del Mal ” del Lic. Diego Caceres

El pasado viernes se llevó a cabo la presentación del libro “Psicologia del Mal” del Lic. Diego Cáceres

El encuentro tuvo lugar en los salones del Hotel del Jardin de calle Laprida al 400 y fue organizado

por la Fundacion Unidos por ellos que preside el Ing. Gustavo Villagra . La presentación la hizo

el destacado historiador Jose Maria Posse Posse, asimismo participaron del evento destacados invi-

tados.

Consultado el autor por este medio sobre cual había sido el disparador para escribir este libro,

Diego Caceres expreso que ante las consultas por violencia de genero que le llegaban a su

consultorio, el problema que tenia es que no había material de consulta, por lo que comenzó a

investigar que veían en los maridos este tipo Personalidades y las mujeres no podían ver ni

entender como se las manipulaba, y no entendían que además de la manipulación este tipo

de personalidades depredadoras destruyen la capacidad critica de la otra persona, o sea el

daño que hacen es tremendo. Por lo que forma parte de la terapia darles, enseñarles y

mostrarles puntualmente a las victimas como hacer para enfrentar y frenar esa manipulación.

Comencé a investigar y a estudiar en forma rápida el tema de las estrategias y me encontré

con un autor que fue Simmons , quien es un experto en tratar los temas de la manipulación,

ahí empecé a traducir su obra y comencé con un grupo de pacientes a darles unas 15

estrategias de manipulación con su definición a fin de que pudieran identificar las que usaban

sus maridos, entonces las victimas comenzaban a entender al poco tiempo, ya dejando de ser

manipuladas.

El autor es Licenciado en Psicología, recibido en la Universidad del Aconcagua de la provincia

de Mendoza, esta especializado en psicología clínica de corte cognitivo conductal . Se entreno

en el instituto Becks del estado de Pensylvania en los Estados Unidos de Norteamerica. Es

terapueta certificado de la Academia de terapia conginitiva conductal del estado de

Pensylvania, recibiendo el titulo de diplomado internacional, actualmente es miembro de la

academia de terapia congnitiva conductal de E.E.U.U, ademas es miembro activo de la Asociacion

norteamericana de psicología. Ha residido durante 9 años en Estados Unidos y realizado

especializaciones y estudios sobre su área, siendo bilingüe.

Sin duda el tema tratado en el libro es de gran actualidad, aportando herramientas y estrategias

para que las victimas enfrenten tan traumaticas situaciones, ademas es un importante aporte al

campo de la psicología en nuestro pais