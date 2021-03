CORONAVIRUS EN TUCUMAN: Aumentó la cantidad de casos positivos y desde el SI.PRO.SA piden a la población extremar los cuidados

Según el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, la provincia se encuentra en una meseta que se mantiene alta con 150 casos por día en el marco de la pandemia de coronavirus. Además indicó que están percibiendo un aumento de positividad en los tests de antígenos.



“Tenemos conocimiento que hay una segunda ola en Brasil, con colapso sanitario en Salta y en otras provincias cercanas. Nosotros tenemos una meseta alta, las personas que se presentan en los consultorios sintomáticos, encontramos que antes eran menos del 10 por ciento los positivos y ahora un 16 por ciento, por lo tanto habla que hay más cantidad de casos”, explicó el profesional.

En la oportunidad, Medina Ruiz indicó que hay muchas personas que están volviendo de vacaciones o de trabajar en otros lados, por lo que el Ministerio se encuentra alerta y preparado. “Necesitamos que la población extreme los cuidados, que si tienen síntomas concurran al centro más cercano de salud para ser hisopado o para una consulta, además de mantener el aislamiento para evitar contagiar”, agregó.

Por otra parte, remarcó que las personas que están vacunados con las dos dosis y todavía no pasaron los 15 días deben seguir con los cuidados. “Nuestra recomendación es que aun teniendo la inmunidad permanente los cuidados deben seguir. Cualquier persona que esté inmunizada disminuye su posibilidad de tener una enfermedad grave, pero no disminuye la posibilidad de contagiar. Los cuidados los tenemos que seguir sosteniendo porque estar vacunado no quiere decir que no me pueda enfermar o contagiar”, culminó.

FUENTE: CONTEXTO