Carlotto: “Macri tiene que estar preso lo antes posible”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto cargó con dureza contra Mauricio Macri, en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia por el 45° aniversario del golpe de Estado de 1976. En su opinión, el ex presidente “propuso olvidar” los reclamos del movimiento de derechos humanos durante su mandato y aseguró que “tiene que estar preso” .

Estela de Carlotto señaló que sobre el ex mandatario que “está demostrado que es un delincuente” y que “tiene que estar preso, lo antes posible” al subrayar un profundo rechazo a su gestión en el gobierno de Cambiemos y su reciente reaparición por su libro, donde prometió que el período de Alberto Fernández será el “último gobierno populista de la historia” y convocó a “terminar con las mafias”.

En declaraciones radiales, la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo interpretó que el objetivo de la dirigencia que representa Macri no es ya “hacer un golpe cívico-militar, sino un trabajo sucio contra la sociedad, contra lo que ellos consideran que no sirve, porque son elitistas”. En esa línea, advirtió que el lawfare –la denominación que utiliza el kirchnerismo y sectores académicos al identificar las causas judiciales contra dirigentes políticos- es “otra forma de golpe de Estado”.

“Siempre pensé que, en el futuro, la forma de eliminar a la oposición no iba a ser un golpe de Estado. Quizás sea ésta la forma de debilitarnos: matarnos porque nos quitan los remedios, que en los geriátricos haya viejos abandonados, o sacarle el empleo a la gente y echarlos, que es lo que han hecho en el gobierno anterior”, completó Estela de Carlotto en diálogo con El Destape Radio y Radio 10.

“Gobernó una persona incapaz. No sabíamos que era para tanto, pero fue para mucho. El endeudamiento que dejaron ha sido feroz, eso tienen que pagarlo los que lo hicieron. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir la miseria que otros cometieron?”, se preguntó.

Macri enfrenta varias denuncias judiciales. Una de ellas es por “asociación ilícita”, que se vincula a la supuesta mesa judicial que funcionaba en el gobierno de Cambiemos, con el objetivo de impulsar causas e investigaciones contra dirigentes kirchneristas y empresarios vinculados a ese espacio político. Además, está involucrado en expedientes como el espionaje ilegal, las irregularidades en los contratos de parques eólicos, la deuda de Correo Argentino, entre otras.

Nuevas críticas a la política de derechos humanos

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que la única vez que se reunió con el ex presidente fue una “pérdida de tiempo” y recordó su malestar con Macri porque “propuso olvidar” los ejes del movimiento de DDHH. “Él decía que esto -por el reclamo del movimiento de DDHH- era el pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los derechos humanos”, recordó.

La dirigente social confió que le “cuesta” nombrar al ex mandatario porque “es tan falaz y tan indigno, porque sigue teniendo los mismos criterios mentirosos” a raíz del libro Primer Tiempo, que publicó recientemente. “Él nos lastimó, pero no nos rendimos; nos siguió, nos hizo todo lo que pudo, pero no nos hizo bajar los brazos”, concluyó.

Por otro lado, De Carlotto lamentó que en una de las últimas movilizaciones de la oposición “hubo una bolsa mortuoria con mi nombre”, un rasgo de “maldad, odio, revancha” y apuntó a la presidenta del PRO Patricia Bullrich por esa iniciativa. “Hay que rescatar a los jóvenes que apoyan a Bullrich”, expresó.

Acerca del avance de los juicios de lesa humanidad, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo también puso un reparo: “Desde la Corte nos atienden pero después no hacen nada. Es un engaño, una palmadita en la espalda, una burla”. Y agregó: “La Corte paralizó los expedientes que no les convenía seguir. Han incumplido con su deber”.

fuente: infobae