Por 1 DIA- ASOCIACION MUTUAL GENERAL SAN MARTIN.- , Convoca a Asamblea Ordinaria a realizarse el dia viernes 30 de Abril de 2.021 a horas 9:00hs am ; en el domicilio de calle Rioja Nº64 de la ciudad de San Miguel de Tucuman, la misma se desarrollara de acuerdo a la resolucion 23/450 de IPACYM del 27/01/2021,se habilita correo electronico: asoc.mut.gralsanmartintuc@gmail.com o Telefono 3815063316 para consultas de personas mayores de 60 años y las incluidas dentro de los grupos de riesgo , los que deberan participara via remota(ONLINE) via plataforma ZOOM, donde se tratara el siguiente Orden del Dia: 1) Designacion por parte de los presentes de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.2) Poner en conocimiento a los señores asociados del estado de la Mutual. 3) Renovacion total de autoridades a saber cargos de : Presidente ; Secretario; Tesorero; Vocal Titular Primero; Vocal Titular Segundo; Vocal Titular Tercero; Vocal Titular Cuarto; Vocal Suplente Primero; Vocal Suplente Segundo; Vocal Suplente Tercero; Vocal Suplente Cuarto; Vocal Suplente Quinto; Vocal Suplente Sexto ; Fiscalizador Titular Primero; Fiscalizador Titular Segundo; Fiscalizador Titular Tercero;-Fiscalizador Suplente Primero; Fiscalizador Suplente Segundo y Fiscalizador Suplente Tercero. Duración mandatos 3 (Tres) ejercicios. – Se deja constancia que en caso que a la hora convocada no se alcanzara el quorum requerido por el estatuto , la Asamblea se iniciara treinta (30) minutos despues con los socios que se hallaren presentes, conforme a lo previsto en el estatuto..Fdo Ramon Espeche . asociado. Hector Luis Salazar. asociado. Juan Martin Mostajo. asociado.