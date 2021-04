U.N.T : Tres días de paro docente, no dictarán clases en ninguna facultad

Desde este lunes y por 72 horas habrá paro docente en las 13 facultades y en las ocho escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La medida fue votada durante una asamblea de ADIUNT que se realizó el miércoles de la semana pasada.



No habrá clases hasta el jueves en ninguna facultad de la UNT.

“La Asamblea consideró que no están dadas las condiciones para el retorno a la presencialidad, que en el caso de las escuelas experimentales y de la mayor parte de las facultades está previsto para el lunes 5 de abril”, afirmó el secretario general del gremio, Diego Toscano.

“Esto se debe, en primer lugar, a la gravísima situación epidemiológica de la provincia, que cuadruplicó sus casos. Desde el retorno a la presencialidad en las escuelas, fallecieron dos trabajadores docentes y decenas de docentes y estudiantes están contagiados y aislados”, añadió.

“No hay vacunas para los docentes, no hubo testeos previos al regreso, no han mejorado la infraestructura de las escuelas, no hay recursos suficientes para el cumplimiento de los protocolos ni tampoco se cubren los remplazos por las dispensas laborales o casos positivos de docentes y no docentes. El paro de Adiunt es parte de la lucha por defender la salud y la vida”, afirmó Toscano.

“Exigimos que las autoridades de la UNT gestionen las vacunas para la docencia y que garanticen que la institución cumpla con las condiciones de Higiene y Seguridad. Además, el pago de un bono compensación de gastos y de los retroactivos adeudados; y que la Acción Social de la UNT brinde todos los servicios. Finalmente, reclamamos una urgente recomposición salarial”, manifestó Toscano.

