DENUNCIAN: Estado policial en Andalgalá

CONTRA EL EXTRACTIVISMO Y LA MEGAMINERIA / Por Pavla Ochoa.-

Desde el lunes 12 de abril, lxs vecinxs de Andalgalá que priorizan el agua y la salud y luchan contra el extractivismo, vienen sufriendo allanamientos, hostigamiento policial y detenciones arbitrarias. Siguen detenidos 11 asambleístas.

Ante esta situación que se vive en la provincia de Catamarca el gobernador Rául Jalil, señaló que “no hubo ningún tipo de represión “. En diálogo con Desalambrar, Favio Paz, integrante de la radio comunitaria y la asamblea El Algarrobo, describió el “estado policial” que viven quienes se oponen a una política estatal que atenta con la vida de los ciudadanxs: «Había drones, policías de civil, camionetas sin patentes que se frenan frente de las casas de los vecinos comprometidos y toman fotografías o persiguen. Está muy grave la situación.» Exigen la liberación de lxs 11 compañerxs detenidxs: Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela, Damian Abel, Ailen Saracho Diamante, Jorge Ramos, Eduardo Villagra y Oscar Martearene.

POLITICA DE ESTADO GOBIERNE QUIEN GOBIERNE

La historia de resistencia de quienes viven en Andalgalá tiene 24 años frente a un adversario gigante y poderoso , la respuesta siempre fue la organización y la lucha en las calles frente a la megaminería.

El último día de octubre de 1997, el presidente Carlos Saúl Menem, estuvo presente en el acto inaugural de la explotación de Minera Alumbrera. El peronista impulsor de leyes mineras neoliberales, tuvo su continuación en promover la política extractivista en todxs lxs presidentxs, desde Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, dejando en claro que no hay grieta política para la megaminería y el extractivismo.

Minera Alumbrera fue el primer mega-yacimiento metalífero de Argentina. Pertenece al estado catamarqueño, a la Universidad Nacional de Tucumán y al Estado Nacional que conforman la sociedad Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio, pero la concesión y explotación están en manos de una sociedad zuizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). El Estado y las megacorporaciones se abrazan.

Las promesas de desarrollo económico que llevaron adelante los gobiernos de turno y la empresa, fue un espejismo en el desierto. En sus 24 años de extracción la empresa acumuló denuncias por contaminación y evasión fiscal, causas que actualmente siguen abiertas.

El punto de inflexión llegó en los últimos días de 2009. La población se informó que el gobierno provincial había habilitado la megaminería en el casco urbano de la ciudad, llamado “Pilciao 16” a cargo de la empresa BHP Billiton. Las familias tomaron dimensión que podían perder todo en manos de las mineras y salieron a las calles, logrando que la provincia retire la concesión. En febrero de 2010, el poder político y judicial ordenó una feroz represión sobre niñxs, adolescentes, mujeres y hombres. Nuevamente la gente salió a la calle y fue una poblada que descargó su indignación contra la oficina de la minera Agua Rica frente a la Municipalidad de Andalgalá. La respuesta del Estado siempre fue la represión a todo aquel que se opusiera a su política extractivista.

El pueblo organizado logró que en septiembre de 2016, Andalgalá fuera la primera ciudad de Catamarca en prohibir la megaminería, mediante una ordenanza municipal votada por unanimidad de lxs concejalxs. El texto en sintonía con el reclamo de las asambleas socioambietales, prohibió la minera metalífera (oro, cobre, plomo y plata) a cielo abierto como también de minerales nucleares en la cuenca del río Andalgalá. Además, prohibió el uso de ciaunuro y mercurio.

La gobernadora Lucía Corpacci, cuestionó la ordenanza y anunció que la provincia apoyaba los nuevos proyectos mineros: ”Estamos dispuestos a pagar el costo político del desarrollo de la minería”. El 24 de diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Catamarca falló a favor de la empresa minera y dejó sin efecto la ordenanza municipal.

En enero de 2021 Yamana Gold anuncia la integración de Minera Alumbrera y el proyecto Agua Rica. Dan inicio al mega proyecto integrado MARA. A 17km. de Andalgalá, en plena pandemia, se inicia la perforación en Agua Rica .

ESTADO POLICIAL EN ANDALGALÁ

El sábado 10 de abril, en la marcha 584 frente a las oficinas de Minera Agua Rica, se generó un incendio en el lugar, curiosamente en ausencia de la policía, que siempre está para defender los intereses de las mineras.

Ese mismo día la Asamblea El Algarrobo emitió un comunicado: ”Ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata, el pueblo de Andalgalá expresó hoy su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente Para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social”. Se desplegó, entonces, un plan de persecución, con allanamientos y detenciones.

Luego de varios días de buscar la palabra de integrantes de la Asamblea El Algarrobo, con grandes dificultades por la situación de constantes persecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos nocturnos, logramos contactarnos con Fabio Paz, integrante del espacio socioambiental describió así la situación que se vive en el pueblo: ”Bueno voy a hacer una explicación de por qué estas detenciones. Todo esto se realizó a partir de unas caminatas de los días sábado. Todos los sábados se camina desde hace 11 años. Era la caminata 584, pero era como un clima distinto, era un clima bastante tenso porque a la población unas semanas antes la volvieron a fase 1 por aumento de casos de covid y en pleno aislamiento nos enteramos de que la empresa había subido una máquina perforadora por uno de los caminos alternativos que tiene por Santa María y esto ocasionó ya malestar y más movimiento dentro de lo que es el pueblo de Andalgalá y los vecinos que estamos activamente luchando. Se empezaron a hacer sentadas pacíficas al frente de lo que es la oficina de la empresa minera.

Eso fue por toda una semana con distintas movilizaciones y presentaciones legales porque ellos no tienen la licencia social. Han subido una máquina de manera ilegal a un emprendimiento que no tienen Licencia Social y eso no ha generado más que malestar en la gente del pueblo. Entonces el día sábado una caminata más como todas, pero con este clima y mucha presencia de los vecinos, de aquel vecino que había dejado de participar un poco vio la necesidad.

Este emprendimiento ha comenzado su etapa de perforación. Bueno comenzó la caminata se pasó por las oficinas de la empresa y de la nada aparecieron unas personas encapuchadas que no formaban parte de la caminata. Los vecinos nunca vamos encapuchados, siempre damos la cara en los bloqueos, en los distintos medios, en todo. Siempre nos manejamos de manera pacífica. Tenemos nuestro propio medio que es radio comunitaria El Algarrobo. Hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre de manera justa. Buscando que nuestros derechos no sean vulnerados y que nuestra zona no sea una zona de sacrificio porque acá se ve en juego el agua, el aire y la tierra. Nuestro pueblo está a 17 km aproximadamente de este emprendimiento que tanto el Gobierno Nacional como el Provincial y algunos intendentes de la zona quieren que se realice. Entonces se ha vuelto a ocasionar la división del pueblo”.

Además, Paz, contó cómo se realizaron las detenciones de muchxs compañerxs, seguidas de los allanamientos nocturnos de las casas de lxs integrantes de la asamblea sin orden judicial INSITU: ”El día lunes se llevaron a cabo detenciones a compañerxs de la Asamblea el Algarrobo y vecinos de Andalgalá, sobre todo, que están comprometidos con la lucha contra la megaminería. En este caso en contra del proyecto minero Agua Rica. Ahora conocido como Proyecto Mara por su unión con la minera La Alumbrera y Yamana Gold. Los allanamientos que se realizaron el día lunes fueron totalmente violentos, mucha policía de la provincia de Catamarca fueron los que realizaron estos procedimientos de forma totalmente violenta. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en mi casa y rompieron las puertas de entrada. A mi mamá la tiraron al piso. Le dijeron que se pusiera las manos en la cabeza. A mi sobrino de 8 años lo arrodillaron. Una situación muy tensa , muy fea que creo como vecinos comprometidos con la lucha en defensa del agua que está en riesgo en caso que se de este proyecto que el gobierno de la provincia de Catamarca y a nivel Nacional también se lo desea. Nos parece fuerte la persecución.

Ese día lunes llevaron a cabo 7 detenciones hacia los vecinxs, entre ellxs una persona mayor de edad, de 72 años el compañero Aldo Flores comprometido desde hace años con la lucha. Por el momento continúan detenidxs el día miércoles continuaron con allanamientos y detenciones, entre ellxs compañerxs de difusión que no fueron detenidxs pero les secuestraron herramientas tecnológicas”.

¿Tienen información de cómo están lxs compañerxs detenidxs?

El compañero Aldo Flores tiene detención domiciliaria por ser una persona mayor de edad, 72 años. El comenta que lo golpearon. El comentaba que no se iba a callar y lo arrodillaron y le ajustaron las esposas. Un modo de tortura bastante reconocido pero muy violento. Luego tenemos a las compañeras que continúan con detención domiciliaria. En la comisaría de Andalgalá no hay lugar para mujeres entonces se les brindó la detención domiciliaria. Ya que la comisaria de la zona no se encuentra por el momento con el espacio para que ellos continúen los procedimientos. De este modo es el accionar de la policial de la provincia.

Obviamente las órdenes de detención están firmadas por la fiscal Soledad Rodríguez, ex empleada de la empresa minera Agua Rica. Entonces es muy fuerte porque en estas semanas se han llevado a cabo persecuciones a distintos compañeros que caminan, que están en la asamblea, que participan en la lucha. Estas detenciones e investigación que está llevando a cabo la fiscalía de Andalgalá van a continuar por diez días. Es decir que los compañeros van a continuar detenidos.

Nosotros estamos pidiendo por la liberación, porque son totalmente inocentes. De mi casa se han llevado, para ellos evidencia: una tela con la que mi mamá trabaja por que ella es costurera, guata para armar almohadones. Entonces están buscando la manera de armar causas, sobre todo eso. Por el momento están presentes Organismos de Derechos Humanos, representantes de Derechos Humanos de la Nación se están haciendo presentes defendiendo a los compañeros que están detenidos.

Ante este escenario de “estado policial” ¿Cómo sigue la lucha?

Andalgalá no va a parar la lucha. También se ha generado un despertar en los pueblos vecinos nos sentimos muy acompañados por asambleas de distintos lados del país y desde afuera también, de manera internacional hay mucha movilización. Entonces nosotros no vamos a parar esta lucha porque eso es lo que ellos desean. El modo en el que se ha manejado el gobierno provincial, lo voy a repetir incansablemente, porque esta presencia policial nunca se vio. Había drones, policías de civil, camionetas sin patentes que se frenan frente de las casas de los vecinos comprometidos y toman fotografías o persiguen. Está muy grave la situación. Solamente queda continuar con la lucha porque esto no va a parar. Está comprometido nuestro ambiente ha futuro. Una de las cuencas principales de nuestro río se encuentra cerca del emprendimiento y esto afectaría gravemente a la población, nos quieren hacer tener miedo pero no nos van a frenar porque esta lucha ya viene de hace mucho. Esperamos que los compañeros sean liberados y agradecer a las Asambleas, a todos los que nos están acompañando. Andalgalá lleva 584 caminatas. Están faltando once compañeros pero vamos a salir adelante. Y vamos a lograr porque nuestra lucha es buena y siempre fue pacífica.

El pueblo de Andalgalá resiste y exige la liberación de lxs 11 compañerxs detenidxs. Denuncian que desde el lunes hasta el día de hoy, otrxs miembrxs de la asamblea y familiares de detenidxs están siendo vigiladxs por policía de civil. Están convencidxs como comunidad de que no les van a otorgar la Licencia Social a la minera ni al Estado. La situación en Catamarca recibió el apoyo de distintas partes del país que resisten a una política extractivista.

El sábado pasado, momentos en que fue realizada la entrevista, se llevaba a cabo una nueva “Caminata por la vida”, dejando claro que el pueblo sigue en pie pese al avance del Estado y de las Corporaciones Megamineras, convencidos de la lucha colectiva, convencidos de la lucha por la vida.

