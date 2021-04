Premios Oscar : Todos los ganadores

“Nomadland”, de la directora chino-estadounidense, resultó ganadora de la categoría de Mejor Película en la 93ra. edición de los premios que entregó la Academia de Cine de Hollywood en Los Ángeles.

En una ceremonia atípica, al contar con galas en tres países distintos, se llevó a cabo la entrega número 93 de los Premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Tal como se pronosticaba, Nomadland fue la gran ganadora de la noche: obtuvo la estatuilla de mejor película. Su directora, además, hizo historia: Chloé Zhaofue la segunda mujer que ganó el galardón a mejor director/ a. “Gracias a la Academia, a mis brillantes colegas nominados, a mis compañeros nómades… Qué viaje hemos realizado”, expresó la cineasta oriunda de Pekín. Para hacerla completa, también Frances McDormand alcanzó la premiación de Mejor actriz protagónico.La siguiente es la lista completa de ganadores:

Presentado por el siempre vigente Harrison Ford, en Edición la ganadora fue el Sonido del Metal, quien también ganó en Sonido. En corto animado, el vencedor fue de nuevo, Pixar, con el film Soul.

Los ganadores, uno por uno

Mejor película

Nomadland

Mejor director/a

Chloé Zhao, por Nomadland

Mejor actriz protagónica

Frances McDormand, Nomadland

Mejor actor protagónico

Anthony Hopkins, por The Father

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto

Yuh-Jung Youn, por Minari

Mejor Guión original

Hermosa venganza

Mejor banda sonora

Soul

Mejor sonido

El sonido del metal

Mejor edición

El sonido del metal

Mejor Guión adaptado

El padre

Mejor documental

My octopus teacher

Mejor película internacional

Another Round (Dinamarca)

Cortometraje de acción real

Two Distant Strangers

Mejor fotografía

Mank

Mejor canción

“Fight For You”, de Judas and the Black Messiah, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas

Mejor cortometraje documental

Colette

Mejor película de animación

Soul

Mejor cortometraje animado

Si algo me pasa, los quiero

Mejor peinado y maquillaje

La madre del blues

Mejor diseño de vestuario

La madre del blues

