El senador nacional Esteban Bullrich confirmó que tiene esclerosis lateral amiotrófica

“No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones. Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico. Hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Soy parte de algo mucha más grande que yo y mi vocación de servicio está intacta”, agregó.

Bullrich dejó en claro que esa enfermedad no lo “define”, y argumentó: “Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado por Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa por algo. Voy a averiguarlo y a hacerlo valer la pena”.

Que es la esclerosis lateral amiotrófica

También conocida como la enfermedad de Charcot, es una afección neurodegenerativa paralizante rara. Forma parte de un grupo de neuropatías motoras, que provocan una degeneración física progresiva, haciendo perder a los enfermos el control de sus músculos. Empieza con la pérdida de la capacidad de mover los brazos y las piernas. Cuando la parálisis alcanza a los músculos del diafragma y la pared torácica, los pacientes pierden su capacidad respiratoria y requieren asistencia artificial.

Stephen Hawking.

El astrofísico británico Stephen Hawking fallecido en 2018 tras permanecer décadas postrado en una silla de ruedas y con respirador artificial, sufría la enfermedad degenerativa conocida como esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Le pronosticaron dos años de vida cuando le descubrieron la enfermedad a mediados de los ’60, pero vivió hasta los 76 años. Los médicos consideraron su longevidad un misterio, porque la enfermedad es incurable.

Según las estadísticas, la muerte ocurre habitualmente entre 24 y 36 meses después del diagnóstico, provocada a menudo por la incapacidad de respirar. La enfermedad suele aparecer pasados los 60 años.

También, en 2019 se supo que Martín Carrizo, hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo, sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Luego de varias campañas solidarias para recaudar dinero, el exbaterista de ANIMAL y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado viajó a Estados Unidos para iniciar su tratamiento, pero el pasado martes 16 de marzo anunció que no lo retomará debido a los altísimos gastos que no puede pagar.

