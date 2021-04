VERGONZOSO: Patricia Bullrich propuso venderle las Islas Malvinas a Pfizer para conseguir vacunas de Covid-19

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló sobre las negociaciones que Argentina mantiene con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas y lo hizo con una frase desafortunada: aseguró que, en el acuerdo, nuestro país “le podría haber dado las Islas Malvinas”.

“Pfizer no pidió un cambio de la ley, lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió los hielos continentales. Bueno, no se, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, dijo en una entrevista televisiva en la señal La Nación+.

La adquisición de vacunas del laboratorio estadounidense es un tema sensible en nuestro país y en otros países de latinoamérica. El año pasado, se dio a conocer que la empresa exigía una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados.

En el caso de Argentina y Brasil, se pidió que los activos soberanos – bienes intangibles tales como la reserva del Banco Central o las embajadas en el exterior-se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.

En esa línea, lo que Pfizer buscaba era que se quitara una parte de la ley de vacunas aprobada en octubre de 2020 en el marco de la pandemia que hablaba de la negligencia de las empresas farmacéuticas. Así, se aseguraba un resguardo para que el Estado se haga cargo ante posibles demandas económicas por problemas con la vacuna.

Sin embargo, no es la primera vez que la oposición se muestra condescendiente con el laboratorio norteamericano: en marzo de este año, los diputados del PRO emitieron un comunicado en el que plantearon que estaban dispuestos a revisar la legislación que pedía la empresa para que se pueda traer la vacuna al país.

FUENTE: INFOBAE