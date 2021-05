” Manzur se equivoca “

El gobernador Manzur , abandonado por la dirigencia peronista de base en Tucumán, recurre erróneamente a buscar apoyo en ministro nacionales, mostrando con esto una creciente debilidad política .

Es llamativo que Juan Manzur se equivoque tanto al recurrir a ministros de la nación para que lo defiendan en” Tucumán”, acaso no conduce el a dirigentes de peso tanto en voto como en voz, y con gran despliegue territorial, o acaso también en esto le mintieron y lo engañaron. Manzur sin duda esta rodeado de malos asesores y pésimos estrategas políticos, decimos esto porque el legislador Khoder enviado a enfrentar a Jaldo por las polémicas sesiones legislativas, no tiene ya poder ni tropa propia en la zona Este, controlada por el Jaldista Monteros, ni hablar de los parientes Vargas Aignasse, que históricamente dicen controlar los circuitos de Villa 9 de Julio, ahora dominados por la pobreza, la droga y la miseria, y asi continuaremos detallando varios dirigentes que acompañan a Manzur, pero increíblemente no dirigen al parece a nadie.

Con este panorama, Jaldo sigue sumando adhesiones de dirigentes peronistas, pero en este caso tucumanos, un estratega sin duda de la “rosca politica” y la suma de alianzas en pos de un objetivo.

Manzur de continuar en la equivocación, solo terminara rodeado de obsecuentes y de dirigentes vacios de poder, y sin poder concretar su objetivo principal.-