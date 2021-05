Alberto Fernandez dijo que seguirán las restricciones y pidió reforzar los controles en las provincias

El presidente descartó el regreso a la fase 1 de cuarentena porque “no lo resistiríamos”. Además criticó al gobierno porteño que ahora evalúa cerrar las escuelas.

Frente a una cantidad de casos de coronavirus que no retrocede, el presidente Alberto Fernández adelantó que continuarán las medidas para intentar reducir la circulación de personas para evitar los contagios. “En estos términos debemos seguir con las restricciones”, dijo.

En un mismo sentido, descartó el regreso a la fase 1 de cuarentena porque existe un “problema sociológico”. “No lo resistiríamos”, manifestó el mandatario en una entrevista a Radio10.

Asimismo, criticó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ahora analiza cerrar las escuelas, tras haber enfrentado a la Nación por las clases presenciales en esta jurisdicción. “Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían…¿Y quién tenía razón?”, apuntó.

“Yo siempre le pregunto a Horacio (Rodríguez Larreta), si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, recordó.

“En Francia salí a caminar a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel para distraerme un rato. Habremos caminado 20, 25 cuadras y no encontré un bar para tomar un café. Yo lo que les pido a todos es que entendamos por lo que estamos pasando y nos hagamos cargo”, declaró.

“Esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia”.

En este contexto, le pidió a gobernadores y municipios que refuercen los controles para reducir la cantidad de personas en la calle. “Tenemos que pedirle a todas las jurisdicciones que vuelvan a poner todos los controles. En esas cosas debemos volver al punto de inicio”, remarcó el jefe de Estado.

