Máximo Abraham fue condenado a prisión perpetua

La sentencia fue dictada por el tribunal durante la madrugada de este miércoles. Además, el condenado deberá pagar una compensación económica de$20 millones a los familiares directos de ambas víctimas.

El tribunal integrado por los jueces Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y Fabián Fradejas condenó a prisión perpetua a Máximo Abraham, el único acusado de asesinar a los policías Sergio Paéz González y Cristian Peralta en el Parque 9 de Julio el 13 de febrero de 2019.

En su última alocución ante el tribunal, Abraham dijo, “me convirtieron en un chivo expiatorio para la Policía, la investigación y para la prensa”. Reiteró que dos empresarios orquestaron las acusaciones en su contra luego de que él se negara a firmarles “unos papeles”, “me inculparon para quedarse con mis cosas” afirmó.

Abraham leyó un escrito y clamó por su inocencia, “Hoy mis enemigos me tienen aquí a su merced. Estoy esperando para recibir una condena por un crimen que no hice. Mi abuela me crió para ser buena persona, a mis 18 años me heredó sus bienes y con ello heredé también un grandísimo problema familiar”. “Soy heterosexual. No sé por qué la testigo me inculpó con sus declaraciones. A lo mejor se dejó convencer por la Policía que necesitaba un sospechoso para detener. En este tiempo cambié numerosas veces de abogado porque todos me abandonaron al ver mi situación económica”. “Soy Máximo Abraham y juro que pasaré mi vida tratando de demostrar mi inocencia, o moriré en el intento”, finalizó.

Luego de deliberar por varias horas el tribunal condenó por homicidio agravado a Máximo Abraham y ordenó que pague una compensación económica de $10 millones a cada una de las viudas de los uniformados asesinados, Carina Olea y Noelia Ferez. La última audiencia del juicio fue maratónica, comenzó a las 15 del martes y finalizó a las 1 de este miércoles.

Luego de conocer la sentencia, las viudas de los policías expresaron su conformidad con el fallo, en una transmisión en vivo que realizó la periodista Mariana Romero, Olea y Ferez declaron: “Esta pesadilla se acabó y gracias a Dios se hizo justicia”, dijo entre lágrimas una de ellas. En tanto que la otra esposa dijo: “tengo la certeza que ahora los chicos (Sergio Páez González y Cristian Peralta) van descansar en paz”.





EL CASO

Sergio Páez González y Cristian Peralta fueron asesinados el 13 de febrero de 2019, cuando realizaban un patrullaje en el parque 9 de julio. Los policías se acercaron a una camioneta Toyota Hilux blanca que estaba estacionada frente a la casa Obispo Colombres y fueron atacados a tiros por Máximo Abraham, quien había contratado los servicios de una mujer trans y se encontraba en compañía de ella al momento del doble homicidio. Los uniformados no pudieron defenderse. Páez González falleció en el acto tras recibir un disparo en la cabeza mientras que su compañero agonizó y murió desangrado por una herida de bala en el abdomen.

Carla, la mujer trans se convirtió en testigo clave para la causa, identificó a Abraham como el autor de ambos crímenes y luego ratificó su acusación ante el tribunal.

fuente: lagaceta