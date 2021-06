TUCUMAN: Un juez de Familia ataco a un motociclista y le destrozo la moto

un incidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta derivó en un violento escándalo al estilo de la película “Relatos salvajes”, cerca de las 19, sobre avenida Aconquija y calle Rubén Darío, en Yerba Buena.

Al parecer, por causas que se investigan, el hombre que manejaba el rodado menor habría impactado contra el otro vehículo, lo que generó el enojo del otro conductor. El video de lo ocurrido se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Según la denuncia realizada en la comisaría, el agresor sería el juez Orlando Velio Stoyanoff Isas, a cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones.

De acuerdo a lo denunciado por Franco Alejandro Azán, el motociclista agredido, la persona de la camioneta luego del choque le empezó a tirar su vehículo encima para luego descender del rodado y comenzar a increparlo.

Además -siempre según lo manifestado por el motociclista en la comisaría de esa ciudad- el hombre intentó golpearlo y, al no poder hacerlo, levantó la moto y la tiró contra el suelo.

Justamente, eso se ve en las imágenes del video que se viralizó. “¡Corré, corré…”, le gritan al motociclista para que se ponga a salvo del ataque furioso del hombre de la camioneta, que lanza patadas y luego arroja la moto contra el asfalto.

De acuerdo a lo que manifestó la víctima del ataque a la Policía, el hombre lo amenazó con su vida.

“Me dijo que me iba a hacer daño la moto y también mi propia vida. Luego me gritaba que corra, que no sabía quién era él y que no sabía con quién me estaba metiendo”, relató Azán en su denuncia policial.

fuente: contexto