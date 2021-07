Jaldo: “ ¡Y vamos a ganar las elecciones! ”

El vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció que su sector irá con candidatos propios, por afuera del PJ, en las próximas elecciones nacionales. “¡Y vamos a ganar las elecciones! ¡Vamos a pelear el primer lugar en las elecciones!”, lanzó Jaldo ante los 41 congresales del Partido Justicialista que responden a su espacio y la veintena de legisladores que forman parte de su bloque en la Cámara provincial.

“En la casa yo no me voy a quedar. La verdad que yo no me voy a quedar a ver como otros reparten votos, y yo me voy a quedar en casa. Nunca lo hice en la historia, nunca lo hice en la trayectoria del peronismo”, expresó Jaldo al inaugurar el espacio .

Jaldo afirmó a sus “compañeros” que siempre ha “jugado a blanco o a negro”. “Y eso lo tenemos que definir, si es blanco ¿qué es lo blanco?, y si es negro ¿qué es lo negro?”, planteó. Y agregó: “en el 21 tenemos que tratar de no equivocarnos, pero quedarnos en la casa, es mucho en juego”.

“Los votos que representamos este sector, estos votos les sirven a Alberto (Fernández) y a Cristina (Kirchner), estos votos les sirven al Gobierno nacional para seguir gobernando los dos años que le quedan. Porque seamos conscientes, al Gobierno nacional no le sobra mucho tampoco, no le sobra gestión y tampoco le sobra Congreso”, fundamentó Jaldo.

Recordó en ese sentido que en la Cámara baja “no tenemos quórum propio”, lo que obliga al Frente de Todos a negociar con otras bancadas aliadas para imponerse en las votaciones.

“Nosotros necesitamos 120 diputados nacionales, y creo que no llegamos a los 122 o 121. Entonces, no podemos dar ventajas nosotros”, agregó.

En cuanto a la Cámara alta, afirmó que “capaz estemos un poco más alivianados”. “Venimos con una mayoría, no sé si importante, pero sí que nos ayuda a definir el senado de la Nación”, analizó.

“Los que estamos acá tenemos que participar; ahora, tenemos que ver cómo y de qué forma. Y yo diría también cómo, de qué forma, y por dónde compañeros y compañeras. ¡N nos van a correr con la vaina! No nos van a llevar a donde ellos nos quieren llevar. No nos van a meter en el cepo que ellos nos quieren meter. Acá los compañeros hablan de interna. El PJ se ha nutrido de internas. Pero, si ustedes me preguntan, es lo que ellos quieren: llevarnos a internas”, indicó Jaldo.

“No hay duda que es muy dura una interna con un aparato en contra, y esto no le voy a contar a ustedes. Y, si vamos a la interna, le vamos a sumar votos para ellos, compañeros y compañeras, no para nosotros”, anticipó.

Por eso, propuso una “tercera alternativa” como estrategia electoral. “Yo les puedo asegurar que, sin este grupo, no le va a ser fácil ganar al oficialismo en las próximas elecciones. Si juntos ya pegamos en el travesaño, divididos capaz que no salimos ni del vestuario… ¡no salimos ni del vestuario!”, aseveró.

Jaldo recordó que su espacio cuenta “con representación institucional, representación partidaria y representación de militantes en toda la provincia”.

“Nosotros, ¿por qué tenemos que ir detrás de ellos? ¿Por qué tenemos que ir a la par de ellos si no nos queremos ni nos soportamos? ¿Por qué el peronismo no sale por fuera y busca, y hace un frente con otro partido y vamos a las elecciones?”, propuso el vicegobernador.

“¿Qué se creen? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué le vamos a andar mendigando cargos? ¿Qué piensan ¿Qué los votos nuestros se los vamos a regalar a ellos? Pobre de ellos, si quieren votos, que vayan y los busquen ellos”, lanzó.

En ese marco, Jaldo consideró que “hay que jugarse”.

“Yo no estoy dispuesto a seguir mendigando un cargo en las lista ni de diputados ni de senadores. Y cuando nosotros pedimos un cargo, no le estamos pidiendo nada nuevo: acá la tenemos a esta compañera, actual diputada nacional, esta diputada cumplió en todo a nivel nacional”, afirmó, en referencia a la dirigente bandeña Gladys Medina, esposa del intendente Darío Monteros.

El próximo 14 de julio, dentro de nueve días, cierra la inscripción de candidatos, y el jaldismo confirma que tendrá su propia lista.

