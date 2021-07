TRAICION DE ATEP A LOS DOCENTES: Toledo criticó al gremio que impulsa presentaciones contra Lichtmajer

Dos gremios tienen posturas antagónicas sobre el informe que presentó el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, cuando fue citado por la Legislatura. El funcionario dejó, dos meses atrás, 27.000 fojas de documentación. Los legisladores todavía no dictaminan sobre la interperación, pero hoy se conoció que el Sindicato de Docentes de Tucumán (Sidot) impulsa varios pedidos de juicio político contra el funcionario manzurista.

Sin embargo, David Toledo, de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) expresó una postura totalmente contrario. “Cuando fue la interpelación al ministro a mí me consultaron sobre ese tema y fui muy claro en ese sentido, el ministro respondió absolutamente todo”, dijo.

Sobre las declaraciones del gremialista Carlos Giménez (Sidot), Toledo las desmereció por completo.

“Este personaje que impulsa acciones por parte de la Legislatura no tiene ningún tipo de representatividad dentro del sector de la docencia. Su trayectoria es reconocida pero en las últimas décadas transitó por ocho agrupaciones o gremios diferentes con acciones que dejan mucho que desear, con muchos agravios, insultos y agresiones a las instituciones gremiales legalmente constituidas”, dijo Toledo.

Y acotó: “Nosotros entendemos que no se debe dar créditos a presentaciones de esta naturaleza que no se condicen con el sistema republicano ya que la democracia y la libertad se la entiende dentro de un marco legal y ellos no son un sindicato reconocido , sino que se hacen llamar así para expresar lo que expresan, Ellos no tienen protagonismo, no representan a la docencia y naturalmente en ese sentido no descarto que haya alguna intencionalidad política”.

fuente: contexto