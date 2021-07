Alberto Fernández: ” hay muchos que no quieren que seamos libres y soberanos”

El presidente ofreció un discurso en el patio de la Casa Histórica en el que habló sobre los próceres, la vacunación y el rol de los jóvenes.

Durante el acto oficial en la Casa Histórica, el presidente, Alberto Fernández, habló sobre el homenaje a los próceres de la Independencia y remarcó que no se detendrá hasta que el último argentino esté vacunado.

“A veces, me gusta aprovechar esto para darnos cuenta del país que tuvimos y que tenemos ahora -dijo Fernández-. Para que pensemos que muchas veces, ese pasado se repite en el presente. Aquel 9 de Julio de 1816, la Argentina era un país que transitaba un poceso independentista, con aquel 25 de Mayo cuando en Buenos Aires, un gobierno se declaró autónomo de la corona española; pero eso era el desconocimiento del rey español para gobernar nuestro suelo y la conformación de un primer gobierno que terminaba de concretarse en 1816”, afirmó.

Los próceres

“No fue un proceso fácil, fue un proceso de muchos desencuentros, muchas batallas donde sobresalieron muchos nombres. Tres me vienen a la mente: José de San Martín, el gran libertador de América, el que entendió que para que la América fuera libre y la Argentina fuera libre había que terminar con el avance que venía de Chile y de Perú y fue capaz de hacer algo increíble como atacar en Lima. Pero necesitaba San Martín a alguien que cuidara la frontera norte y se lo encargó a Manuel Belgrano, que fue un hombre magnífico de nuestra historia, que hacía periodismo y que se tuvo que calzar el traje de general y venir al norte para cumplir con el proyecto que tenían en común que era la Independencia de la Patria”, remarcó.

“Allí había un hombre joven y valiente: don Martín Miguel de Güemes, que sabía la debilidad que tenía para enfrentar a las fuerzas enemigas y organizó un ejército popular con los gauchos y lo hizo muy bien y acompañado por varias mujeres, pero una emblemática como Juana Azurduy“, remarcó.

“Eran tiemposs donde Bolivia y Argentina luchábamos por liberar la patria grande y permítanme una dispensa de pedirle disculpas a Bolivia, porque un gobierno argentino enviara armas. Hoy es casi idéntico, que tengamos que enfrentar el día a día enterándonos de semejante locura. Había una élite que no quería que le fuera bien a San Martín, a Belgrano a Güemes. Cuando veo ese pasado y veo lo que fueron capaces de hacer esos hombres y mujeres, digo cómo no vamos a ser capaces nosotros, porque solo tenían la adversidad enfrente, tenían que luchar sin claudicar. No sintieron la angustia, porque la angustia paraliza, ninguno se paralizó, estaban llenos de coraje, tenían la certeza de que debían ser libres”, afirmó.

Las batallas

“Cuando miro el presente, me doy cuenta que la historia se repite y que hay muchos que no quieren que seamos libres, soberanos, muchos siguen pensando en una Patria para algunos. Los constituyentes cuando declararon la independeica hablaron de nosotros, tal como empieza el Preámbulo. Nosotros decidimos nuestra libertad y nos enseñaron que no es un acto individual, la libertad es un acto colectivo. Lo que garantiza la libertad es vivir en un sociedad libre, autónoma, capaz de garantizar su propio destino”, remarcó.

“Aquellas mujeres pelearon como fieras para darnos el derecho de ser un país libre. La Argentina tiene otras batallas, lo ha dicho el gobernador, que es mi amigo y le agradezco su cariño y amistad, pero la verdad es que estamos atravesando un tiempo de pandemia, que nos tocó ahora y es claramente frustrante, porque nos impide hacer un montón de cosas. Yo pienso en los jóvenes y entiendo lo que deben sentir al no poder asistir al colegio, ir a un recital, al cine o un partido de fútbol y he sido joven y me gustaba hacer todo eso y entiendo el padecimiento pero me gustaría que reflexionen, que este tiempo de privación es para que no les arrebaten las vidas de sus afectos. Tenemos que hacer todo esto para que el resto de la vida vayan al colegio, amen a sus novias, vayan a recitales”, insistió.

“Es un tiempo muy dificil pero tenemos que pasarlo así para tener un futuro mejor. Nadie sabía que era este virus, hasta el día de hoy no existe un remedio que lo cure; tenemos una vacuna que previene el contagio, pero no se ha descubierto el remedio para este virus tan perverso que no para de mutar. Lo que cuidamos es que el virus que no ingrese y no nos complique otra vez la situación cuando estamos logrando avanzar en el proceos de vacunación”, agregó.

“¿Alguien puede pensar que yo estoy feliz con tantas limitaciones?… nadie puede estar feliz. Es el tiempo que nos tocó, si entenemos, si tenemos valentía, si nos unimos y entedemos que nadie se salva solo, que además de ser libres debermos ser solidarios todo será más fácil y es eso a lo que vengo a convocarlos. Yo tenía la ilusión de que la economía hubiera funcionado mucho mejor, que el consumo creciera, de que los comercos vendieran, de que los argentinos disfrutaran de sus vacaciones y tuvimos una pandemia, pero no estamos peor. El año pasado estábamos por pantalla y el año que viene millones estaremos en la calle, porque vamos a estar inmunizados”, anunció.

Salimos a buscarlas

“Hemos empezado solidariamente por cuidar a los de mayor riesgo y no era una cosa aribitraria, sino la experiencia del año pasado. Ahora estamos vacunando a los más jóvenes y con muchas dificultades por el mundo en que vivimos. El 10% de los países acaparó el 90% de las vacunas. Fui a buscar las vacunas a todos los lugares del mundo donde hubiera. Hablamos con todos y conseguimos las vacunas. Hiicieron una ernome campaña para hacerle creer a la gente que eran veneno y no se dan cuenta el daño que hicieron. A veces el odio nos nubla, nos hace ser dañinos y no nos damos cuenta que el odio siempre vuelve”, aseguró.

“Seguí buscando vacunas. Me dijeron que tenía un problema ideológco con una empresa americana. Saben que debía ser difícil ponernos de acuerdo en un contrato, porque debía defender los intereses de argentina, porque estoy comprometiendo a generaciones. Me hubiera encantado que hubieran pensado así cuando se eneudaron con el FMI. Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie y peleo contra quienes quieren ver a la argentina arrodillada y no paro, sigo. Nunca me pidan que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Si alguen espera que yo claudique ante un laboratorio, se equivoca, no lo haré; antes me voy a mi casa, porque no tendría cara para entrar en esa sala (en referencia al sitio donde se declaró la Independencia) si hiciera eso. Recuerden a nuestros próceres, a nuestros padres. Argentina está llena de héroes anónimos. Alguien me gritó: ‘necesito trabajo’. Voy a trabajar incanzacablemente para que todos tenga un trabajo digno y cuando quieren convencerlo de que no hay futuro, en un pais que no merece ser vivido, acuérdense de San Martín, de Güemes y de Belgrano”, afirmó.

Vacunados

“A los jóvenes les digo: ¿saben cuántos años tenía Güemes cuando peleó en las invasiones inglesas?, era un veinteañero. ¿Saben que edad tenía Belgrano? era un treintañero. ¿Saben cuántos años tenía San Martín cuando cruzó los Andes? todos era jóvenes, llenos de coraje convencido de que la patria somos todos. Que no los confundan más, somos un país extraordinario que se cayó y se levantó mil veces. Tenemos la puerta de salida es la vacuanción. No voy a parar hasta que esté vacunado el último argentino”, aseguró.

Solidaridad

“He firmado para que los adolescentes y los niños tengan la vacuna. Cada vida que se fue de este mundo, la cargo con mucho pesar en mi. A todos los que han perdido un afecto en la pademia sepan que van a encontraren mí la solidaridad y pesar por los que le pasó. Pero les garantizo que la puerta de salida está acá nomás y les garantizo que el país que nos merecemos vamos a constrirlo entre todos. Feliz Día del Patria”, concluyó.