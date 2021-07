Jaldo ya tiene su lista de precandidatos para las legislativas

l

Jaldo, por si no hay lista de consenso, nominó a Gladys Medina y a Juan Antonio Ruiz Olivares

El “Peronismo Verdadero”, que encabeza el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, definió ayer que el legislador monterizo Juan Antonio Ruiz Olivares vaya como precandidato a senador en primer término, mientras que la actual diputada nacional Gladys Medina busque la reelección en las primarias abiertas del Frente de Todos, para enfrentar al manzurismo. Jaldo confirmó que convocará a un plenario para terminar de definir la lista de los precandidatos. “El debate siempre se da dentro del espacio, queremos ofrecerles a los tucumanos una interna dentro del Frente de Todos donde primen las ideas, siempre con respeto y con el único objetivo de que los tucumanos puedan elegir las mejores propuestas dentro de nuestro espacio, garantizando así la gobernabilidad de Alberto y de Cristina”, acotó. “No tengo dudas que todos vamos a salir fortalecidos de esta interna, ofreciéndoles a los tucumanos nuestros mejores dirigentes para la elección de noviembre”, agregó el vicegobernador, que no hizo referencia a si estará o no en la boleta. “Hoy se encuentran diferencias en la forma de entender y sentir el peronismo, que hoy hemos perdido esa sensibilidad que nos hacía estar siempre cerca de la gente y ser la primera fuente de solución para las necesidades de los tucumanos”, manifestó por su lado el legislador Regino Amado. El intendente de Banda del Río Salí, Dario Monteros, agregó que “queremos volver a nuestras bases, estar más cerca de los tucumanos, fortalecer a nuestros dirigentes para que se ocupen del día a día, y que las necesidades de los tucumanos sean resueltas por los dirigentes de nuestro partido, como siempre funcionó y solucionó el peronismo en nuestra provincia”.

“Manzur no es un proyecto político”

“Claramente el gobernador, Juan Manzur, piensa solo en el y no en el proyecto colectivo de los tucumanos y de la expresión política que lo representa. No hay heredero moral en su espacio, ni paladares negros justicialistas lo rodean, muchos de los que hasta en la última elección lo atacaban y defenestraban, ni nombrarlos vale la pena porque ya todos los conocen”. Así lo expresó el legislador Roberto Palina, en representación del Partido de los Trabajadores, aliado al vicegobernador, Osvaldo Jaldo. “Es ilógico que en el tren del peronismo tucumano; el maquinista no mire si los vagones cargados de gente llegaran a la gran estación. Ese es el proyecto, es personal y demagógico porque pensar en la vicegobernacion para no perder su poder no es un proyecto político, es un emprendimiento privado y el peronismo que nació popular tiene la obligación de ser otra cosa distinta”, acoto el dirigente de Fotia. “Ahí están equivocados, no es el nombre de Juan Manzur el que representa al justicialismo, es totalmente la inversa, es el justicialismo el que representa al hombre y por ello es que los compañeros justicialistas que militan en el Partido de los Trabajadores estamos en el proyecto de todos, porque es con todos, porque es con Alberto Fernández, Cristina y Osvaldo Jaldo”, finalizó.

fuente : la gaceta