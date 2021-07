Segun, El Dipy, un científico del Conicet es “un parásito y un pelotudo”

Las frases de El Dipy acostumbran a generar polémicas, hace algunas semanas atrás había sido cuestionado por realizar una elocuente defensa de la última dictadura militar.



El posible candidato de Juntos por el Cambio, arremetió contra la aparición de un científico del Conicet en un debate televisivo y aseguró que se trata de “un parásito al que le pagamos el sueldo”.



El cantante de cumbia que cobró notoriedad pública por su canción “Partuza”, se refirió al debate entre un joven llamado Mariano Del Pópolo militante del Partido Comunista e investigador del Conicet con un cubano en la pantalla de América TV. Allí el científico del Conicet planteó que según la UNESCO, en Cuba no hay muertes por desnutrición infantil.

“Anoche en Intratables, no lo quiero ni decir el nombre porque no puedo creer que respiro el mismo aire del pelotudo ese. Llevaron a uno del Partido Comunista militante, que es científico del Conicet, o sea un parásito al que nosotros le pagamos el sueldo” fue la desafortunada declaración de El Dipy.

El Dipy expresó indignado: “Lo pusieron delante de un cubano, y al cubano le dijo que no hay hambre y no hay desnutrición infantil en su país”. Si bien el debate cobró relevancia por las críticas que recibió el joven investigador algunas horas más tarde, las declaraciones del cantante respecto de los científicos del Conicet no pasaron de largo en las redes sociales.

A través de Twitter las personas insultaron al mediático por su consideración de los investigadores argentinos y lo trataron de ignorante.

Además, no tardaron en vincularse sus críticas con diferentes expresiones vertidas por parte de Mauricio Macri, especialmente cuando habló de “caer en la escuela pública”.

fuente: ambito