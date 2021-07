Gran Bretaña es el país con más casos del mundo con uno de cada dos contagios en personas vacunadas

LPO consultó a especialistas sobre el impacto de la variante Delta en el mundo y la posibilidad de revisar las vacunas ante el aumento de contagios.

La variante Delta continúa generado estragos en países que avanzaron masivamente en el esquema de vacunación. Reino Unido, que mañana levantará todas las restricciones, atraviesa un repunte que lo ubicó como el país con mas cantidad de casos positivos en la últimas 24 horas.

Fueron más de 54 mil contagios contra 51 mil registrados por Indonesia, 41 mil por India y 34 mil de Brasil. Esto ocurre en medio de una campaña de vacunación que tiene al 66 por ciento de la población con dos dosis y más del 80 con una dosis, incluido Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Según el estudio del Kings College, en Gran Bretaña el 47 por ciento de los contagios corresponden a personas vacunas, pero no precisa si con una o dos dosis. Esta situación hizo que más de 1.200 científicos criticaran la estrategia de Boris Johnson en una carta dirigida a la revista The Lancet en la que le acusan de realizar un “experimento” con la población y por volver implícitamente a la controvertida teoría de “la inmunidad de grupo”.

La preocupación por estas horas está centrado en la efectividad de las vacunas y el interrogante sobre una tercera dosis de refuerzo o una vuelta al esquema de vacunación.

LPO conversó con Adrián Alasino, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien planteó que “el panorama internacional nos trae muchas sorpresas y agrega incertidumbre a la situación en Argentina en el corto plazo porque hay cosas que desconocemos, por ejemplo la cantidad de casos con gente vacunada o el impacto de esta nueva variante, es un escenario que no está del todo claro”.

El académico aclaró que “Argentina y la región aún debe la tercera ola y no sabemos que impacto tendrá. Es importante que hayamos avanzado con primeras dosis pero necesitar acelerar la segunda porque estamos muy bajos”. “El impacto de la tercera ola dependerá del nivel de vacunación”, agregó.

Alasino advirtió que “el panorama es incierto, la estrategia más importante es la vacunación y en el caso de la Delta, el cierre de fronteras que nos permite ganar terreno”. Es muy difícil de pronosticar pero pensamos que hay pandemia para rato. Eso complicará mucho a la región por sus problemas de desigualdad social y el deterioro del sistema de salud”.

Sobre la variante Delta, el especialista señaló que “tanto con la posibilidad de una tercera dosis como en un retorno al cronograma de vacunación el escenario es incierto y desconocido”.

Por otro lado, LPO también consultó a Gastón Vargas, titular de Zona Sanitaria VIII, quien dijo que “la variable Delta ha demostrado es ser mucho mas contagiosa pero no hay evidencia que tenga mayor letalidad que las otras. Lo que pasa que al tener más casos, hay más demanda del sistema y más riesgo de saturación”.

Vargas aseguró que “las vacunas que se aplican en el país son efectivas y dan buenos resultados con una o dos dosis. No es posible evitar la llegada de la nueva variante pero podemos demorarla y ampliar la base de sustento de las vacunas”. “Es una cara más de la pandemia que no será ajena a la región y al país”, alertó.

Sobre la posibilidad de revisar las vacunas por la contagiosidad de la nueva variante, el funcionario resaltó que “se pueden revisar las vacunas pero es importante destacar que sigue evitando la forma grave de contagios y bajando la mortalidad. Eso sigue logrando a pesar de las nuevas variantes. Lo que no logró es frenar el volumen de contagiados, por eso los sistemas sanitarios saturan”. “Cuando no logras inmunidad colectiva, el virus muta y da lugar a estas variantes. Entonces, la vacuna original que tiene un espectro amplio puede no tener tanto efectividad, pero eso no ha pasado todavía en el mundo”, añadió.

Gastón Vargas planteó que “no se ha logrado salir del contexto de pandemia y es muy probable que nos lleve a revisar las vacunas”. “El virus sigue circulando, hasta que eso no tenga un corte estamos en riesgo de revisar vacunas, agregar dosis o cruzarlas porque el coronavirus nos viene corriendo el arco todo el tiempo”, detalló.

Por último, Gastón Vargas, sostuvo que “Reino Unido disminuyó la mortalidad, sin vacuna tenían la misma cantidad de casos y muchas más muertes”. “Con ese dato podemos decir que las vacunas funcionarios bien. Si se morían 500 y ahora 50 a pesar del aumento de casos, es un indicador positivo”, culminó.

La caída de los casos y el levantamiento de las restricciones en Reino Unido e Israel generaron entusiasmo respecto de la posible ruta de salida de la pandemia pero el aumento de contagios por la variante de Delta puso un gran signo de interrogación que preocupa a la región de cara a la tercera ola.

