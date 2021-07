Alfaro presento su lista familiar de candidatos

El intendente Germán Alfaro encabezará la lista de candidatos a senadores por su Partido por la Justicia Social, en las primarias de Juntos por el Cambio en setiembre.

Alfaro concurrirá aliado con el PRO, cuyo presidente Ramiro Beti encabezará la lista de diputados, y con sectores del radicalismo.

Los candidatos, según informó Juan Pablo Durán, vocero de Alfaro, serán los siguientes:

Senadores

Germán Alfaro

Beatriz Ávila

Tano Alfaro Suplente:

Carolina Smith

Carolina Smith Diputados

Ramiro Beti

Paula Quiles de Salazar

Raúl Albarracin

Carla Porta Suplentes:

Darío Huesen

Katherina Mazzuco

Julio Ale

En las últimas horas, el radicalismo de José Cano y Silvia Elías intentó negociar con el alfarismo para conformar una lista única.

Pero las conversaciones no llegaron a buen puerto y el alfarismo avanzó con su propia lista junto al macrismo, sectores del radicalismo y un peronista connotado: el ex legislador y ex titular del Ente de Infraestructura Comunitaria, Rolando “Tano” Alfaro.

En tanto, Pablo Alfaro, hijo del “Tano” y actual legislador del bloque “Justicialista de Todos” dejará esa bancada y se sumará a la del Partido de la Justicia Social, que pasará a contar con cuatro escaños.

La nómina de senadores se completa con la dirigente de Yerba Buena Carolina Smith. La lista de precandidatos de diputados está encabezada por el presidente del PRO de Tucumán, Ramiro Beti, concejal de Concepción. La precandidata a diputada en segundo término es Paula Quiles, concejal de Bella Vista y esposa del intendente de esa ciudad del este, Sebastián Salazar. La acompaña el legislador Albarracín, oriundo de Concepción, y los puestos de titulares se completan con Carla Porta, del PRO. Los suplentes para la Cámara Baja son Darío Huesen, concejal de Banda del Río Salí; Catalina Mazuco, concejal de Concepción; y Julio Ale, de Monteros.

fuente: contexto