Transporte público de pasajeros : ” Lo que hay que hacer para mejorar el esencial servicio “

Un informe de la Fundación Federalismo y Libertad, clarifica puntos importantes que hacen al servicio publico que usan diariamente cientos de miles de tucumanos

INFORME DE COYUNTURA: JUNIO 2021 | FEDERALISMO Y LIBERTAD

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

En los últimos meses se planteó una fuerte discusión sobre la intensión de estatizar al transporte urbano de pasajeros debido a la mala calidad del servicio prestado y el elevado costo de la tarifa.

Las empresas de transporte son empresas de capitales privados. Sin embargo, los precios de sus servicios son determinados por el Estado. Esto es una señal de que el empresariado tiene que hacer frente a los impuestos, pagos de servicios, pagos de personal, combustible, mantenimiento y compra de unidades, además de administrarse para poder cumplir con todos estos costos según las estipulaciones de regulador. Es de esperar que, si el sistema no puede cubrir los gastos para su funcionamiento por limitaciones en los precios y el exceso de impuestos, el Estado tenga que subsidiar a las empresas.

Actualmente las empresas reciben subsidios por parte de nación y de provincia. Según datos obtenidos, los subsidios recibidos en el primer trimestre de 2021 son un 20% superiores al año anterior en términos reales (actualizados por inflación). Para el mismo periodo el número de pasajeros transportados en toda la provincia cayó 15% entre trimestres. El peor mes fue mayo de 2020, cuando se transportaron una 90% menos que en el mes de enero del mismo año.

Décadas atrás el sistema de transporte público de pasajeros funcionaba sin subsidios. Pero la inflación creciente y las falencias de la regulación atrasaron los ingresos frente a los costos y provocaron el desfasaje que llega a la fecha a subsidiar a las empresas de transporte

Actualmente el servicio de transporte que tiene la mayor tasa de movilidad del mundo es el de Hong Kong, el cual después de muchos años de reformas lograron que el 90% de la población use el transporte público en todas sus variantes. En el territorio asiático solo el 20% de la población tiene auto propio y esto no se debe a la falta de recursos, si no que los incentivos generaron que el vehículo propio no tenga real sentido.

El plan de estatizar por estatizar no da ningún indicativo de que se llevarán a cabo políticas para mejorar el servicio. Esto solo nos puede llevar a la conclusión de que existen otros incentivos por detrás para la intervención del Estado en lugares donde no debe.

Mejorar los marcos regulatorios, reforzar los cuadros técnicos y transparentar mostrando públicamente indicadores de gestión de cada empresa de transporte parece ser la solución más adecuada

