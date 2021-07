El legislador Palina en su camioneta de $ 15.000.000.- atropello a un trabajador que resultó con lesiones

El legislador Roberto Palina protagonizó un accidente vehicular en la ruta 9, a la altura del kilómetro 1.200, en Tucumán.

Palina conducía su vehículo BMW modelo Xs dominIo MO-999 cuando, por causas que se investiga, embistió a un motociclista, identificado como Ángel Gregorio Monteros, de 61 años, según informó la policía.

Palina, de 62 años, no sufrió lesiones, aunque el motociclista fue trasladado a un hospital, donde se constató que tenía varias lesiones, pero ninguna de gravedad.

Además, la Justicia dispuso el protocolo de actuaciones y que ambos vehículos quedaran en calidad de depósito para luego ser entregados a sus propietarios previa pericias fisicomecanicas.

El choque ocurrió ayer, alrededor de las 13, en la zona de Bajo Grande.

EL ACTA POLICIAL:

UNIDAD REGIONAL ESTEJEFATURA DE ZONA IICRIA. SAN ANDRES

CAUSA: LESIONES CULPOSAS VICTIMA: MONTEROS ANGEL GREGORIO ACUSADO: ROBERTO ARNALDO PALINA OCURRIDO: 25/07/21 A HORAS 13:00 APROXIMADAMENTE INTERVIENE UNIDAD FISCAL DE GRAVES ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS

Para conocimiento de la superioridad en la fecha a horas 13:00 aproximadamente, cuando me encontraba cumpliendo con mis funciones, en esta U.O.P, se comunico via radial el operador de turno de la URE, solicitando nos desplazáramos a inmediaciones de Ruta Nacional Nº 9, altura el km 1282, localidad de bajo grande ya que en el lugar habia ocurrido un accidente de tránsito, es por ello y con la premura que el caso requiere me traslade al lugar, al llegar efectivamente pude observar que había ocurrido un siniestro vehicular y que al resguardo de los vehiculos se encontraba el empleado policial Cabo castillo Elas C/6600 con actual prestación de servicio en Cria. El Bracho URE, quien me informo que momentos antes de mi llegada en el lugar se habia hecho presente una ambulancia del Siprosa tuc 3154 trasladando al ciudadano Monteros Angel Gregorio, argentino, instruido, de 61 años de edad, DNI 13.226.264, domiciliado en El Cortaderal hacia el Hospital A C Padilla, haciendo constar además que el mismo se desplazaba de norte a sur en una motocicleta marca zanella, dominio A0430C, luego encontrándome en el lugar procedia entrevistarme con el cludadano Roberto Ansaldo Palina. argentino, instruido, legislador de 62 años de edad, DNI 15157.845 domiciliado en calle san Lorenzo N751 S’piso opto., D, ciudad Capital, quien manifesto que cuando iba circulando por ruta nacional de norte a sur, en su vehiculo marca BMW modelo Xs dominio MO-999 de repente al querer rebasar al ciudadano Monteros por causas investigan lo colisionó desde atrás. Por uitimo se hace constar que el sr.Monteros ingreso a la guardia de emergencias del Hospital padilla, donde fue atendido por el Medico de Turno Dr, Salvatierra Andrés quien luego de realizarse varios estudios le diagnostico Politraumatismo y tec aclarando que se encuentra fuera de Peligro. Luego procedi a comunicarme con la Unidad Fiscal de graves atentados contra las personas siendo atendido por la Dra. Ruiz quien luego de interiorizarse de los pormenores de mi llamadoo dispuso que se actuara conferma lo establece el protocolo de actuaciones y que ambos vehículos quedaran en calidad de deposito para luego ser entregados a sus propietarios previa pericias fisicomecanicas.

Informa. Of. Ayte. Sanchez Esteban Fabian con pleno conocimiento del jefe Sub. CRIO. HERRERA SERGIO.