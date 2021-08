Colombres Garmendia: ” Si acarreo gente para un acto político”, ¿cuál es el cambio?

“¿Cuál es el cambio?”, ironizó el referente del PRO. Resaltó las figuras de José Cano y Silvia Elías de Pérez

Alberto Colombres Garmendia es precandidato a diputado nacional por “Cambiemos Juntos”. Acompaña dentro de esa línea de Juntos por el Cambio (JxC) a José Cano y Silvia Elías de Pérez, quienes encabezan las nóminas para ocupar las bancas en las cámaras Alta y Baja, respectivamente.

En una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play, el ex legislador y referente del PRO hizo referencia a la interna en el frente opositor provincial. En esa línea, planteó que dentro del espacio se han postulado dirigentes importantes, aunque señaló que “han actuado con ego y celos”. “Mucho no se entiende que tres intendentes están a mitad de los mandatos y presentan sus candidatura. Tenemos que ser conscientes de qué está en juego hoy, y no pensar en 2023. Ahora hay muchísimo en juego: para nosotros, la República y el modelo de país que queremos”, expresó.

En JxC se medirán en las PASO tres sectores: además de “Cambiemos Juntos”, que lleva a Cano como precandidato al Senado y a Silvia Elías de Pérez para Diputados, se presentan “Juntos para Construir”, con Germán Alfaro y Ramiro Beti como primeros nombres; y “Juntos por Tucumán”, con los intendentes Mariano Campero (Yerba Buena) y Roberto Sánchez (Concepción) a la cabeza.

Colombres Garmendia resaltó las figuras de Cano y Elías de Pérez como candidatos de JxC, consideró que la unidad era la mejor opción e insistió en que “no es momento de egos”, con relación a la interna.

“Nosotros somos Cambiemos y lo que siempre vendemos o transmitimos es que queremos cambiar la política. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Si la gente nos percibe como lo mismo, ¿cuál es el cambio? Si soy candidato testimonial, ¿dónde está el cambio? Si voy junto con mi mujer en una lista (por Beatriz Ávila), ¿cuál es el cambio? Si acarreo gente para un acto político, ¿cuál es el cambio?”, ejemplificó el ex parlamentario provincial.

“Sí, soy crítico. No me gustó el acto (de campaña) que hizo Germán, con 10.000 personas, entre ellas de 70 años y amontonadas, en un contexto de pandemia. Mostremos que somos distintos”, añadió.

También habló sobre la división en el PRO, ya que un sector se había sumado al alfarismo, y el aval del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta.

fuente:lagaceta