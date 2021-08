Manzur dijo que los jaldistas tienen problemas psiquiátricos

“Nosotros vamos con proyectos, nuestros candidatos tienen propuestas e iniciativas. Y del otro lado dicen que no quieren la reforma de la Constitución. Pero si nadie vota la reforma de la Constitución, es una cosa psiquiátrica, ¿alguien entiende esto? La elección es para candidatos a diputados y senadores de la Nación. Dicen ‘No a la reforma de la Constitución’, están disociados de la realidad y viviendo un tiempo que todavía no ha llegado. Es gracioso pero es lo que hoy nos está pasando”.

Las palabras pertenecen al gobernador Juan Manzur, al hablar lesta tarde en la reunión que encabezó en el anfiteatro de El Cadillal con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, dirigentes peronistas y precandidatos a diputados y senadores nacionales del Frente de Todos “Lista Lealtad Peronista”, con vistas a la próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

“Tenemos que seguir trabajando en generar proyectos e iniciativas. A cada uno de ustedes les pido que defiendan lo que vienen haciendo, para terminar con esta pandemia y mostrar toda la potencialidad que tiene este equipo. Este equipo de Desarrollo Productivo es la esencia misma del pensamiento del peronismo, el desarrollo y la producción, es la esencia de lo que buscamos, la inclusión, el trabajo, la industrialización de la Argentina, todo esto representa la esencia de lo que queremos, que es el bienestar para nuestra gente, con trabajo digno y seguro. Este fue el pensamiento siempre de nuestro espacio político desde hace 70 años”, agregó Manzur en su discurso.

Junto al mandatario estuvieron presentes Pablo Yedlin, diputado nacional y precandidato a senador nacional; Sandra Mendoza, legisladora nacional y precandidata a senadora nacional; Alejandro Melo, subsecretario de Relaciones Institucionales y precandidato a diputado nacional; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; el legislador Juan Luis Fernández; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina; el intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera; el diputado nacional, Mario Leito; el comisionado comunal de El Cadillal, Carlos Bonano; y Mariano Garmendia, secretario de coordinación del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por su parte, el ministro Simón Padrós señaló que “este proyecto político tiene la mirada puesta en un futuro mejor y cada uno hace un aporte para esto. Cuando asumí el 9 de marzo pasado, el gobernador me hizo un pedido muy preciso, me pidió un Ministerio presente en el territorio, preocupado no solo en resolver los problemas de los sectores económicos sino que tuviésemos una mirada hacia el futuro. Me pidió además un plan quinquenal que ya está concluido y que lo ponemos a disposición para que lo podamos presentar. Allí la industria y la agroindustria va llevar un rol muy importante, con crecimiento económico con equidad territorial y sostenibilidad ambiental.”.

“Lucho” Fernández, en tanto, tras recordar y cuestionar la presidencia de Mauricio Macri, remarcó que “en esta salida hubo dos opciones, o volvemos a la senda de la fuga financiera, de la exclusión, las desigualdades o volvemos a un gobierno peronista. La solución para todos estos problemas siempre fue el peronismo, para poner el pecho y darle un futuro a nuestra gente. Necesitamos y debemos construir un futuro. Nuestro pueblo lo necesita, lo siente y nos va a acompañar en ese camino”.

En el mismo sentido se manifestó Sandra Mendoza: “Construir futuro es lo que venimos haciendo todos los días. Es lo que hizo nuestro gobernador en Buenos Aires, trayendo obras y recursos, para que haya fuentes de trabajo y el desarrollo productivo esté siempre presente”. “Este 12 de septiembre se define el futuro de nuestra provincia. Hoy hemos venido a comprometernos a cumplir con ese rol, no somos candidatos testimoniales, tenemos proyectos y queremos que nos acompañen para que todos juntos los podamos concretar”, agregó la precandidata a senadora.

Mientras que Pablo Yedlin señaló: “El 12 de septiembre tenemos un desafío importante, tenemos una interna que tiene que dejar bien en claro si estamos o no en el equipo de Juan Manzur, vicepresidente del PJ a nivel nacional y presidente del PJ en Tucumán. Y después en noviembre vamos a tener que dar la pelea si queremos volver al pasado o mirar hacia el futuro”, dijo el precandidato a senador. “Vamos a ganar porque el proyecto nuestro es de un equipo, de futuro y de los tucumanos. El otro es un proyecto personal. Y ya lo dijo (Juan Domingo) Perón: ‘primero la Patria, después el movimiento y luego, al último, están los hombres”.

fuente: contexto